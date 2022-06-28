Барселона не готова платить больше 40 миллионов евро за Левандовского

"Бавария" просит за Роберта Левандовского 75 миллионов евро, сообщает Diario Sport. "Бавария" не готова отдавать больше 40 миллионов, учитывая возраст и скорый срок истечения контракта.

Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет за поляка 60 миллионов евро. Предложение "Барсы" в размере 40 миллионов было отклонено на прошлой недели.

Срок контракта нападающего истекает летом 2023-го.

В минувшем сезоне Роберт забил 46 голов и отдал 7 голевых передач в 50 матчах за "Баварию". Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 45 миллионов евро.