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Барселона не готова платить больше 40 миллионов евро за Левандовского
Цифры разнятся
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" просит за Роберта Левандовского 75 миллионов евро, сообщает Diario Sport. "Бавария" не готова отдавать больше 40 миллионов, учитывая возраст и скорый срок истечения контракта.
Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет за поляка 60 миллионов евро. Предложение "Барсы" в размере 40 миллионов было отклонено на прошлой недели.
Срок контракта нападающего истекает летом 2023-го.
В минувшем сезоне Роберт забил 46 голов и отдал 7 голевых передач в 50 матчах за "Баварию". Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 45 миллионов евро.
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