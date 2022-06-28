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Барселона не готова платить больше 40 миллионов евро за Левандовского

Германия
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Барселона не готова платить больше 40 миллионов евро за Левандовского

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" просит за Роберта Левандовского 75 миллионов евро, сообщает Diario Sport. "Бавария" не готова отдавать больше 40 миллионов, учитывая возраст и скорый срок истечения контракта.

Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет за поляка 60 миллионов евро. Предложение "Барсы" в размере 40 миллионов было отклонено на прошлой недели.

Срок контракта нападающего истекает летом 2023-го.

В минувшем сезоне Роберт забил 46 голов и отдал 7 голевых передач в 50 матчах за "Баварию". Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 45 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
sport.es

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Комментарии (7)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.06.2022 в 21:13
Непонятные вбросы. Бавария каждую неделю хочет тысяч на 10-15 больше. Хорошо переговоры проходят. )
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0
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KOVAlevskiy
28.06.2022 в 21:16
це ж барса а не здається дивним, що з МЮ усно домовились за 65млн за дейонгу, а тепер хочуть, щоб на бумазі було 85?
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0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.06.2022 в 21:18
Баварія виставила адекватну ціну за найкращого нападника двох попередніх років, який тільки через продажне ФІФА не отримав два заслужених ЗМ. На що сподівається ФКБ із своєю смішною пропозицією в 35-40?
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0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.06.2022 в 21:11
Де Йонга хочуть продати за 85, а Левандовські купити за 35-40
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.06.2022 в 21:13
Наверное так и есть.
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KOVAlevskiy
28.06.2022 в 21:13
мені в такі моменти здається, що наївний барселох сидить в їх керівництві
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0
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KOVAlevskiy
28.06.2022 в 21:11
Залишайся, Роберт, в Баварії! Ти ж не гей і друг України! не потрібно щоб за тебе вболівала та хитра колаборантська *уйня
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