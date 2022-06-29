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Претендентов хватает. Боруссия хочет выручить за 19-летнего таланта 120 миллионов
И только следующим летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английский вундеркинд "Боруссии" Джуд Беллингем находится на радарах многих европейских грандов.
По данным авторитетного портала Bild, дортмундский клуб не будет отпускать футболиста летом. Их цель - продать хавбека через год, причем за приличные деньги.
Источник передает, что "Боруссия" планирует выручить за Джуда 120 миллионов евро. Его контракт действителен до лета 2025-го года.
В прошлом сезоне 19-летний Беллингем сыграл за "Боруссию" 43 матча, забил шесть голов и отдал 14 голевых передач.
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