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Бавария может купить лучшего бомбардира Лилля, в случае ухода Левандовского
У мюнхенцев есть варианты
Фото: twitter.com/losclive
"Бавария" рассматривает возможность приобретения нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. Форвард "Штутгарта" Саша Калайджич также все ещё рассматривается в Мюнхене.
Трансфер будет активно прорабатываться, если Роберт Левандовский уйдет из команды. Сейчас "Бавария" ждет улучшенного предложения "Барселоны" по трансферу поляка.
Руководство "Баварии" не считает вариант с покупкой Калайджича приоритетным, но австриец также все ещё рассматривается клубом.
В прошлом сезоне Дэвид провел за "Лилль" 48 матчей, в которых забил 19 голов. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего канадца в 45 миллионов евро.
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