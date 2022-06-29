Бавария может купить лучшего бомбардира Лилля, в случае ухода Левандовского

"Бавария" рассматривает возможность приобретения нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. Форвард "Штутгарта" Саша Калайджич также все ещё рассматривается в Мюнхене.

Трансфер будет активно прорабатываться, если Роберт Левандовский уйдет из команды. Сейчас "Бавария" ждет улучшенного предложения "Барселоны" по трансферу поляка.

Руководство "Баварии" не считает вариант с покупкой Калайджича приоритетным, но австриец также все ещё рассматривается клубом.

В прошлом сезоне Дэвид провел за "Лилль" 48 матчей, в которых забил 19 голов. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего канадца в 45 миллионов евро.