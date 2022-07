Будет забивать вместо Холанда. Боруссия подписала основного форварда Аякса

Форвард Себастьян Аллер официально перешел в "Боруссию".

По данным официального сайта дортмундского клуба, контракт с футболистом был подписан до лета 2026-го. Сумма трансфера, как сообщают СМИ, составила 22 с половиной миллиона евро.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK