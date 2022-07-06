Будет забивать вместо Холанда. Боруссия подписала основного форварда Аякса

Форвард Себастьян Аллер официально перешел в "Боруссию".

По данным официального сайта дортмундского клуба, контракт с футболистом был подписан до лета 2026-го. Сумма трансфера, как сообщают СМИ, составила 22 с половиной миллиона евро.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK — Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2022

Последним клубом Аллера был "Аякс", за который он играл полтора года - забил 47 голов и отдал 16 голевых передач, став одним из лучших бомбардиров последней ЛЧ. Также Себастьян успел поиграть за "Осер", "Вест Хэм", "Айнтрахт" и "Утрехт".

Вероятнее всего, Аллер был куплен в качестве преемника Эрлинга Холанда. Норвежец, напомним, ушел в "Ман Сити".