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Кан: Роналду - один из величайших, но его трансфер не соответствует философии Баварии
А раньше казалось, что КриРо хотят все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан заявил, что мюнхенский клуб не будет этим летом подписывать Криштиану Роналду.
"Несмотря на то, что я считаю Криштиану Роналду одним из величайших, его трансфер не соответствует нашей философии", - кратко сказал Кан.
CEO Oliver Kahn erteilt im @kicker_FCB einem Wechsel von #CR7???? eine Absage: „So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen.“ Mehr in Kürze bei kicker Online. #FCBayern #MiaSanMia #ManchesterUnited— Frank Linkesch (@FrankLinkesch) July 6, 2022
Отметим, что в последнее время сочиться информация, что Роналду хочет покинуть "МЮ". В свои 37 лет он хотел бы играть за команду, которая выступает в Лиге Чемпионов.
Ранее сообщалось, что Криштиану может
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