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Кан: Роналду - один из величайших, но его трансфер не соответствует философии Баварии

Германия
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А раньше казалось, что КриРо хотят все

Кан: Роналду - один из величайших, но его трансфер не соответствует философии Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан заявил, что мюнхенский клуб не будет этим летом подписывать Криштиану Роналду.

"Несмотря на то, что я считаю Криштиану Роналду одним из величайших, его трансфер не соответствует нашей философии", - кратко сказал Кан.

Отметим, что в последнее время сочиться информация, что Роналду хочет покинуть "МЮ". В свои 37 лет он хотел бы играть за команду, которая выступает в Лиге Чемпионов.

Читайте такжеСтоит ли Манчестер Юнайтед продавать Криштиану Роналду?

Ранее сообщалось, что Криштиану может приютить "Челси".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Оливер Кан
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