Ганский защитник не перешел в Хоффенхайм из-за жадности своего брата

Поразительная история приключилась с трансфером центрбека "Страсбура" Александра Джику в "Хоффенхайм".

Клубы согласовали сумму в 6 млн евро; африканец успешно прошел в Германии медосмотр, однако дальше неожиданно вернулся в Эльзас.

Как сообщает L’Equipe, все дело в брате футболиста, который также является его агентом. Уже после прохождения медосмотра он потребовал увеличить свои комиссионные, что немцами было воспринято в штыки, и они все отменили.

27-летний Джику наиграл уже 190 матчей в Лиге 1 и регулярно вызывается в сборную Ганы. Для "Страсбура" срыв его продажи - серьезный удар по финансам.