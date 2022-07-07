Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ганский защитник не перешел в Хоффенхайм из-за жадности своего брата
В последний момент захотел больше денег
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
Поразительная история приключилась с трансфером центрбека "Страсбура" Александра Джику в "Хоффенхайм".
Клубы согласовали сумму в 6 млн евро; африканец успешно прошел в Германии медосмотр, однако дальше неожиданно вернулся в Эльзас.
Как сообщает L’Equipe, все дело в брате футболиста, который также является его агентом. Уже после прохождения медосмотра он потребовал увеличить свои комиссионные, что немцами было воспринято в штыки, и они все отменили.
27-летний Джику наиграл уже 190 матчей в Лиге 1 и регулярно вызывается в сборную Ганы. Для "Страсбура" срыв его продажи - серьезный удар по финансам.
Популярное сейчас
- "Будет жесткий ответ на провокации", - В Беларуси прямо угрожают нанести удары по Польше
- Красников: Если от моего с Кучером перехода всем будет польза - мы перейдем
- Динамо разгромило дубль швейцарского клуба
- Таки решился покинуть Россию? Ордец может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО