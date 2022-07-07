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Ганский защитник не перешел в Хоффенхайм из-за жадности своего брата

Германия
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В последний момент захотел больше денег

Ганский защитник не перешел в Хоффенхайм из-за жадности своего брата

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Новина українською

Поразительная история приключилась с трансфером центрбека "Страсбура" Александра Джику в "Хоффенхайм".

Клубы согласовали сумму в 6 млн евро; африканец успешно прошел в Германии медосмотр, однако дальше неожиданно вернулся в Эльзас.

Как сообщает L’Equipe, все дело в брате футболиста, который также является его агентом. Уже после прохождения медосмотра он потребовал увеличить свои комиссионные, что немцами было воспринято в штыки, и они все отменили.

27-летний Джику наиграл уже 190 матчей в Лиге 1 и регулярно вызывается в сборную Ганы. Для "Страсбура" срыв его продажи - серьезный удар по финансам.

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) Страсбур Александр Джику
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Источник:
L'Equipe

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