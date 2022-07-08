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Выездная форма Баварии на новый сезон будет белого цвета
Выглядит стильно
Фото: fcbayern.com
"Бавария" представила новый выездной комплект формы на сезон-2022/23.
Гостевая экипировка выполнена в белом цвете с золотистыми элементами. Шорты и гетры также будут белыми. Под воротником будет изображен символ Мюнхена - Münchner Kindl (Мюнхенский малыш).
Отметим, что такая цветовая гамма сильно контрастирует с прошлогодней - в минувшем сезоне "Бавария" приезжала в гости в черной форме с такими же золотыми вкраплениями.
Вице-президент "мюнхенцев" Ян-Кристиан Дризен, комментируя новую форму, упомянул об Украине.
"С помощью этой формы мы хотим продемонстрировать нашу связь с домом, как и в прошлом году. "Бавария" гордится своими мюнхенскими корнями. Кроме того, мы тесно связаны с городом во многих совместных кампаниях и социальных проектах, таких как помощь беженцам из Украины или наша инициатива "Красные против расизма". Такое сотрудничество оказывает влияние далеко за пределы футбола", – сказал Дризен.
From Munich to the world ❤️— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 7, 2022
Our away kit will once again feature the Münchner Kindl: https://t.co/GxOfHdvXYI#MiaSanMia
????✨#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/22iIwiv9UT— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 7, 2022
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