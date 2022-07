Выездная форма Баварии на новый сезон будет белого цвета

"Бавария" представила новый выездной комплект формы на сезон-2022/23.

Гостевая экипировка выполнена в белом цвете с золотистыми элементами. Шорты и гетры также будут белыми. Под воротником будет изображен символ Мюнхена - Münchner Kindl (Мюнхенский малыш).

Отметим, что такая цветовая гамма сильно контрастирует с прошлогодней - в минувшем сезоне "Бавария" приезжала в гости в черной форме с такими же золотыми вкраплениями.

Вице-президент "мюнхенцев" Ян-Кристиан Дризен, комментируя новую форму, упомянул об Украине.

From Munich to the world ❤️



