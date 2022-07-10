Клуб Бундеслиги объявил о подписании Ивана Ордеца

Немецкий "Бохум" объявил о подписании центрального защитника с украинским паспортом Ивана Ордеца. Об этом сообщил клуб на своих официальных ресурсах.

Подписание контракта стало возможным благодаря правилу ФИФА, которое разрешает приостановление контракта с российскими клубами. В "Бохуме" Ордец будет выступать на правах аренды до лета 2023 года.

Отметим, что Иван перешел в московское "Динамо" в июле 2019 года на правах свободного агента. После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины игрок с украинским паспортом не покинул московский клуб, однако с тех пор не сыграл ни одного матча за "Динамо". Правда, игрок присутствовал на клубном корпоративе по поводу завершения сезона.

Контракт Ордеца с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 5 миллионов евро.