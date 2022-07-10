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Бавария продала защитника новичку АПЛ
Вернулся на Родину
Офіційний сайт Ноттінгем Форес/Автор невідомий
Новичок Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" объявил о подписании левого защитника Омара Ричардса.
Welcome to Nottingham Forest, Omar Richards ❤️— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 10, 2022
???????? #NFFC | #PL
Трансфер обошелся "лесникам" в 8,5 миллиона евро без учета бонусов. Контракт был заключен до июня 2026 года.
В составе "Баварии" Ричардс провел всего один год. Минувшим летом он присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента. В общей сложности на его счету 16 сыгранных матчей в составе действующего чемпиона Германии.
Омар – по происхождению ямаец, но родился в Англии. Ранее он воспитывался в академии "Фулхэма" и играл за "Рединг". Впереди на его ждет первый опыт в АПЛ.
Отметим, что это уже седьмой новичок "Ноттингем Форест" в этом трансферном окне.
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