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Бавария продала защитника новичку АПЛ

Германия
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Бавария продала защитника новичку АПЛ

Офіційний сайт Ноттінгем Форес/Автор невідомий

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Новичок Английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" объявил о подписании левого защитника Омара Ричардса.

Трансфер обошелся "лесникам" в 8,5 миллиона евро без учета бонусов. Контракт был заключен до июня 2026 года.

В составе "Баварии" Ричардс провел всего один год. Минувшим летом он присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента. В общей сложности на его счету 16 сыгранных матчей в составе действующего чемпиона Германии.

Омар – по происхождению ямаец, но родился в Англии. Ранее он воспитывался в академии "Фулхэма" и играл за "Рединг". Впереди на его ждет первый опыт в АПЛ.

Отметим, что это уже седьмой новичок "Ноттингем Форест" в этом трансферном окне.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ноттингем Форест (Ноттингем) Омар Ричардс
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