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Бавария может заменить Левандовски Харри Кейном

Германия
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Клуб будет вести переговоры с Тоттенхэмом следующим летом

Бавария может заменить Левандовски Харри Кейном

Фото: Evening Standard

UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" рассматривает варианты игроков, которыми сможет заменить форварда Роберта Левандовски. Поляк, как ранее сообщалось, согласовал условия контракта с "Барселоной".

По информации издания Kicker, одним из вариантов на замену поляку является форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Однако, как сообщается, "Бавария" осознает невозможность трансфера сейчас, и будет вести переговоры со "шпорами" через год, когда у нападающего останется год по контракту с лондонцами.

Роберт Левандовски намерен покинуть "Мюнхен", о чем сообщил руководству клуба. И даже если ему это не удастся этим летом, то он уйдет свободным агентом через год, по окончании контракта.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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