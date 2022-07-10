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Бавария может заменить Левандовски Харри Кейном
Клуб будет вести переговоры с Тоттенхэмом следующим летом
Фото: Evening Standard
Мюнхенская "Бавария" рассматривает варианты игроков, которыми сможет заменить форварда Роберта Левандовски. Поляк, как ранее сообщалось, согласовал условия контракта с "Барселоной".
По информации издания Kicker, одним из вариантов на замену поляку является форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Однако, как сообщается, "Бавария" осознает невозможность трансфера сейчас, и будет вести переговоры со "шпорами" через год, когда у нападающего останется год по контракту с лондонцами.
Роберт Левандовски намерен покинуть "Мюнхен", о чем сообщил руководству клуба. И даже если ему это не удастся этим летом, то он уйдет свободным агентом через год, по окончании контракта.
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