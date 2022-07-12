Левандовский прибыл на тренировочную базу Баварии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский сегодня, 12 июля приехал на тренировочную базу немецкого клуба. Об этом сообщает журналист Sky Sports Торбен Хоффманн.

Ожидается, что поляк пройдет традиционное медицинское обследование перед возобновлением тренировочного процесса. По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Барселона" уверена в трансфере Роберта, но переговоры с "баварцами" все еще необходимы.

Напомним, что Левандовский намерен покинуть "Баварию", о чем сообщил руководству клуба. Была информация, что польский форвард согласовал условия контракта с "Барселоной".

Сообщалось, что "блаугранас" готовы заплатить за поляка 40 миллионов евро, "Бавария" требует 60.

Hier fährt @lewy_official zum Herz- und Lungentest am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vor. Kein Trainingsstreik wie angekündigt @SkySportsNews @SkySportDE pic.twitter.com/cG5clLW8KG — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) July 12, 2022

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