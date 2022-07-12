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Левандовский прибыл на тренировочную базу Баварии

Германия
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Поляк пройдет медосмотр накануне предсезонных сборов

Левандовский прибыл на тренировочную базу Баварии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский сегодня, 12 июля приехал на тренировочную базу немецкого клуба. Об этом сообщает журналист Sky Sports Торбен Хоффманн.

Ожидается, что поляк пройдет традиционное медицинское обследование перед возобновлением тренировочного процесса. По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Барселона" уверена в трансфере Роберта, но переговоры с "баварцами" все еще необходимы.

Напомним, что Левандовский намерен покинуть "Баварию", о чем сообщил руководству клуба. Была информация, что польский форвард согласовал условия контракта с "Барселоной".

Сообщалось, что "блаугранас" готовы заплатить за поляка 40 миллионов евро, "Бавария" требует 60.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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