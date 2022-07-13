Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опоздал на шесть минут. Левандовский приступил к тренировкам с Баварией
Что касательно "Барсы"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роберт Левандовский провел первую тренировку с "Баварией" этим летом.
Немецкие СМИ сообщают, что польский форвард опоздал на занятие на шесть минут, выйдя последним из раздевалки. При этом, он провел все упражнения, как того требовал тренерский штаб.
Lewandowski is back in Bayern training ???? pic.twitter.com/X1MSbRVfdy— ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2022
Левандовский летом заявил, что хотел бы покинуть "Баварию" и просил отпустить его в "Барселону". Переговоры между клубами в последнее время затянулись.
И пока Левандовский тренируется с "Баварией", каталонцы подписали третьего новичка - бразильского
Популярное сейчас
- ЛЧ. Три высокорейтинговых команды могут вылететь и в перспективе понизить корзину Зари в Лиге конференций
- Ярмоленко - фанатам Аль-Айна: Я обещаю вам биться за эту футболку
- Германия опубликовала огромный список военной помощи Украине
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО