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Опоздал на шесть минут. Левандовский приступил к тренировкам с Баварией

Германия
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Что касательно "Барсы"?

Опоздал на шесть минут. Левандовский приступил к тренировкам с Баварией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Роберт Левандовский провел первую тренировку с "Баварией" этим летом.

Немецкие СМИ сообщают, что польский форвард опоздал на занятие на шесть минут, выйдя последним из раздевалки. При этом, он провел все упражнения, как того требовал тренерский штаб.

Левандовский летом заявил, что хотел бы покинуть "Баварию" и просил отпустить его в "Барселону". Переговоры между клубами в последнее время затянулись.

И пока Левандовский тренируется с "Баварией", каталонцы подписали третьего новичка - бразильского лидера "Лидса".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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