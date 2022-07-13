Опоздал на шесть минут. Левандовский приступил к тренировкам с Баварией

Роберт Левандовский провел первую тренировку с "Баварией" этим летом.

Немецкие СМИ сообщают, что польский форвард опоздал на занятие на шесть минут, выйдя последним из раздевалки. При этом, он провел все упражнения, как того требовал тренерский штаб.

Lewandowski is back in Bayern training ???? pic.twitter.com/X1MSbRVfdy — ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2022

Левандовский летом заявил, что хотел бы покинуть "Баварию" и просил отпустить его в "Барселону". Переговоры между клубами в последнее время затянулись.