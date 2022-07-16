Гендиректор Баварии: Мы сочли, что лучше позволить Левандовскому уйти

Гендиректор "Баварии" Оливер Кан подтвердил договоренность с "Барселоной" о трансфере Роберта Левандовского:

"Барселона" предложила цену, которая делает продажу Левандовского абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы были очень успешны на трансферном рынке и подписали для атаки игрока абсолютно мирового уровня в лице Садьо Мане.

Так что мы достигли соглашения с "Барселоной". Однако, пока только устно, с контрактом пока ожидаем.

Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для "Баварии". Мы всегда держали все под контролем и всегда действовали с позиции силы.

И в конце концов мы сочли, что лучше позволить Роберту уйти. Мы в "Баварии" вполне можем с этим смириться", – заявил генеральный директор "Баварии" Оливер Кан.