  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Гендиректор Баварии: Мы сочли, что лучше позволить Левандовскому уйти
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Баварии: Мы сочли, что лучше позволить Левандовскому уйти

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Мюнхенский клуб готов к расставанию с форвардом

Гендиректор Баварии: Мы сочли, что лучше позволить Левандовскому уйти

Фото: khelnow

Новина українською

Гендиректор "Баварии" Оливер Кан подтвердил договоренность с "Барселоной" о трансфере Роберта Левандовского:

"Барселона" предложила цену, которая делает продажу Левандовского абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы были очень успешны на трансферном рынке и подписали для атаки игрока абсолютно мирового уровня в лице Садьо Мане.

Так что мы достигли соглашения с "Барселоной". Однако, пока только устно, с контрактом пока ожидаем.

Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для "Баварии". Мы всегда держали все под контролем и всегда действовали с позиции силы.

И в конце концов мы сочли, что лучше позволить Роберту уйти. Мы в "Баварии" вполне можем с этим смириться", – заявил генеральный директор "Баварии" Оливер Кан.

Как известно, "Барселона" и "Бавария" согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bayern&Germany

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде