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Гендиректор Баварии: Мы сочли, что лучше позволить Левандовскому уйти
Мюнхенский клуб готов к расставанию с форвардом
Фото: khelnow
Гендиректор "Баварии" Оливер Кан подтвердил договоренность с "Барселоной" о трансфере Роберта Левандовского:
"Барселона" предложила цену, которая делает продажу Левандовского абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы были очень успешны на трансферном рынке и подписали для атаки игрока абсолютно мирового уровня в лице Садьо Мане.
Так что мы достигли соглашения с "Барселоной". Однако, пока только устно, с контрактом пока ожидаем.
Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для "Баварии". Мы всегда держали все под контролем и всегда действовали с позиции силы.
И в конце концов мы сочли, что лучше позволить Роберту уйти. Мы в "Баварии" вполне можем с этим смириться", – заявил генеральный директор "Баварии" Оливер Кан.
Как известно, "Барселона" и "Бавария" согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год.
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