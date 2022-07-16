Левандовский: Эти восемь лет были особенными, такое не забудешь. Я прекрасно провел время в Мюнхене

Польский нападающий Роберт Левандовский попрощался с "Баварией" перед трансфером в каталонскую "Барселону".

"Я вернусь и попрощаюсь со всеми сотрудниками. У меня тоже не было много времени на подготовку.

Эти 8 лет были особенными, такое не забудешь. Я прекрасно провел время в Мюнхене.

Скоро я улетаю, но после сборов с "Барселоной" я приеду снова, попрощаюсь как следует и кое-что организую", – сказал нападающий.