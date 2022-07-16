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Левандовский: Эти восемь лет были особенными, такое не забудешь. Я прекрасно провел время в Мюнхене

Германия
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Судьба поляка уже решена

Левандовский: Эти восемь лет были особенными, такое не забудешь. Я прекрасно провел время в Мюнхене

Фото: DraftKings Nation

Новина українською

Польский нападающий Роберт Левандовский попрощался с "Баварией" перед трансфером в каталонскую "Барселону".

"Я вернусь и попрощаюсь со всеми сотрудниками. У меня тоже не было много времени на подготовку.

Эти 8 лет были особенными, такое не забудешь. Я прекрасно провел время в Мюнхене.

Скоро я улетаю, но после сборов с "Барселоной" я приеду снова, попрощаюсь как следует и кое-что организую", – сказал нападающий.

Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Бавария" согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год. Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан подтвердил информацию о договоренности.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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