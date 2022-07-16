Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суд над россиянами по геноциду украинцев может начаться в Гааге уже осенью
Доказательная база уже есть
Getty Images / Global Images Ukraine
Международный суд ООН в Гааге осенью может приступить к рассмотрению по сути дела об обвинении россии в геноциде украинцев.
Об этом сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич. По его словам, Украина может привлечь к ответственности не только россию как государство, но и конкретных лиц, виновных в геноциде.
Напомним, что россия 24-го февраля 2022-го года начала полномасштабное вторжение в Украину, убивая гражданских и разрушая невоенные объекты.
Популярное сейчас
- Элина Свитолина и Гаэль Монфис празднуют годовщину свадьбы. Фото
- Ребров: Упреки в адрес Ярмоленко считаю неуместными
- По Одессе нанесен ракетный удар
- Опоздал на шесть минут. Левандовский приступил к тренировкам с Баварией
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Новости по теме
- 00:15 Украинские The Wall Street Journal: Китай продает России товары, необходимые для продолжения войны против Украины
- 23:58 Украинские Жители Херсонской области пешком бегут из оккупации проселочными дорогами — ВИДЕО
- 23:40 Украинские Reuters: Украина хочет быстрее заключить сделку по "зерновому коридору"