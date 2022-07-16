Суд над россиянами по геноциду украинцев может начаться в Гааге уже осенью

Международный суд ООН в Гааге осенью может приступить к рассмотрению по сути дела об обвинении россии в геноциде украинцев.

Об этом сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич. По его словам, Украина может привлечь к ответственности не только россию как государство, но и конкретных лиц, виновных в геноциде.

Напомним, что россия 24-го февраля 2022-го года начала полномасштабное вторжение в Украину, убивая гражданских и разрушая невоенные объекты.