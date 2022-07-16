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Серж Гнабри продлил контракт с Баварией

Германия
(1 голосов)

В Мюнхене еще на четыре года

Серж Гнабри продлил контракт с Баварией

Фото - ФК Баварія / автор невідомий

UA-Футбол
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Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри продлил контракт с клубом. Об этом пишет пресс-служба "Баварии" в социальных сетях. Новое соглашение будет действовать до 2026-го года.

Серж Гнабри перешел в "Баварию" из "Вердера" летом 2017-го года. В сезоне 2017/18 играл в аренде за "Хоффенхайме", а затем стал основным игроком мюнхенцев. Сейчас на счету 27-летнего футболиста более 150-ти матчей в футболке "Баварии".

"Это большое облегчение, когда все сделано сейчас. Я невероятно рад остаться здесь. Я очень жду нового сезона с командой, и я просто очень счастлив", – сказал Гнабри после подписания нового соглашения.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри
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