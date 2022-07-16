Серж Гнабри продлил контракт с Баварией

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри продлил контракт с клубом. Об этом пишет пресс-служба "Баварии" в социальных сетях. Новое соглашение будет действовать до 2026-го года.

Серж Гнабри перешел в "Баварию" из "Вердера" летом 2017-го года. В сезоне 2017/18 играл в аренде за "Хоффенхайме", а затем стал основным игроком мюнхенцев. Сейчас на счету 27-летнего футболиста более 150-ти матчей в футболке "Баварии".