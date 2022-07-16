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Серж Гнабри продлил контракт с Баварией
В Мюнхене еще на четыре года
Фото - ФК Баварія / автор невідомий
Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри продлил контракт с клубом. Об этом пишет пресс-служба "Баварии" в социальных сетях. Новое соглашение будет действовать до 2026-го года.
FC Bayern have extended @SergeGnabry's contract until 2026! ????⚪#Gnabry2026 #MiaSanMia— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022
Серж Гнабри перешел в "Баварию" из "Вердера" летом 2017-го года. В сезоне 2017/18 играл в аренде за "Хоффенхайме", а затем стал основным игроком мюнхенцев. Сейчас на счету 27-летнего футболиста более 150-ти матчей в футболке "Баварии".
"Это большое облегчение, когда все сделано сейчас. Я невероятно рад остаться здесь. Я очень жду нового сезона с командой, и я просто очень счастлив", – сказал Гнабри после подписания нового соглашения.
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