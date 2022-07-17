Оливер Кан: Трансфер Роналду не вполне соответствует нашим идеям

Гендиректор "Баварии" Оливер Кан заявил, что мюнхенский клуб не собирается покупать Криштиану Роналду у "Манчестер Юнайтед":

"Я люблю Криштиану Роналду. Это фантастический игрок, но у каждого клуба есть философия, и я не уверен, что для "Баварии" и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом сейчас.

Такой переход не вполне соответствует нашим идеям", – сказал генеральный директор мюнхенцев.