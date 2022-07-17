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Оливер Кан: Трансфер Роналду не вполне соответствует нашим идеям
Мюнхенцы не собираются покупать португальского игрока
Фото: twitter.com/ManUtd
Гендиректор "Баварии" Оливер Кан заявил, что мюнхенский клуб не собирается покупать Криштиану Роналду у "Манчестер Юнайтед":
"Я люблю Криштиану Роналду. Это фантастический игрок, но у каждого клуба есть философия, и я не уверен, что для "Баварии" и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом сейчас.
Такой переход не вполне соответствует нашим идеям", – сказал генеральный директор мюнхенцев.
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Источник:Fabrizio Romano
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