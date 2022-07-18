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Кристал Пэлас близок к трансферу защитника Баварии
Выдавлен де Лигтом
Фото: twitter.com/FCBayernEN
Защитник "Баварии" Крис Ричардс достиг устного соглашения с руководством "Баварии", сообщает Флориан Плеттенберг. Футболист хочет играть за "орлов".
News Chris Richards: He has a verbal agreement with Crystal Palace. The Bayern defender wants to join them. Now the clubs has to find an agreement. Negotiations ongoing. #CPFC @SkySportDE ????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 18, 2022
Сообщается, что клубы должны прийти к соглашению по поводу 22-летнего фуллбека из США. Переговоры между "Баварией" и "Кристал Пэлас" продолжается.
Напомним, что этим летом из "Баварии" на правах свободного агента в "Боруссию" Дортмунд ушел Никлас Зюле. На замену ему клуб собирает приобрести де Лигта из "Ювентуса".
В прошлом сезоне Ричардс выступал в аренде за "Хоффенхайм". Защитник провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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