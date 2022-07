Кристал Пэлас близок к трансферу защитника Баварии

Защитник "Баварии" Крис Ричардс достиг устного соглашения с руководством "Баварии", сообщает Флориан Плеттенберг. Футболист хочет играть за "орлов".

News Chris Richards: He has a verbal agreement with Crystal Palace. The Bayern defender wants to join them. Now the clubs has to find an agreement. Negotiations ongoing. #CPFC @SkySportDE ????????