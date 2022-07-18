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Кристал Пэлас близок к трансферу защитника Баварии

Германия
(1 голосов)

Выдавлен де Лигтом

Кристал Пэлас близок к трансферу защитника Баварии

Фото: twitter.com/FCBayernEN

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Защитник "Баварии" Крис Ричардс достиг устного соглашения с руководством "Баварии", сообщает Флориан Плеттенберг. Футболист хочет играть за "орлов".

Сообщается, что клубы должны прийти к соглашению по поводу 22-летнего фуллбека из США. Переговоры между "Баварией" и "Кристал Пэлас" продолжается.

Напомним, что этим летом из "Баварии" на правах свободного агента в "Боруссию" Дортмунд ушел Никлас Зюле. На замену ему клуб собирает приобрести де Лигта из "Ювентуса".

В прошлом сезоне Ричардс выступал в аренде за "Хоффенхайм". Защитник провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кристал Пэлас (Лондон)
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