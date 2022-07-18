Кристал Пэлас близок к трансферу защитника Баварии

Защитник "Баварии" Крис Ричардс достиг устного соглашения с руководством "Баварии", сообщает Флориан Плеттенберг. Футболист хочет играть за "орлов".

News Chris Richards: He has a verbal agreement with Crystal Palace. The Bayern defender wants to join them. Now the clubs has to find an agreement. Negotiations ongoing. #CPFC @SkySportDE ???????? — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 18, 2022

Сообщается, что клубы должны прийти к соглашению по поводу 22-летнего фуллбека из США. Переговоры между "Баварией" и "Кристал Пэлас" продолжается.

Напомним, что этим летом из "Баварии" на правах свободного агента в "Боруссию" Дортмунд ушел Никлас Зюле. На замену ему клуб собирает приобрести де Лигта из "Ювентуса".

В прошлом сезоне Ричардс выступал в аренде за "Хоффенхайм". Защитник провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.