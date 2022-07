"ПСЖ" интересуется защитником "Баварии" Лукасом Эрнандесом, сообщает журналист Кристиан Фальк. Мюнхену ещё не поступило официальное предложение.

Отмечается, что Эрнандес считается в клубе непродаваемым.

About the rumours of a interest of @PSG_inside in @LucasHernandez: TRUE✅ Bayern didn't get an offer yet. However, Hernandez is considered unsaleable @BILD_Sport