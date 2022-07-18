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ПСЖ интересуется защитником Баварии

Германия
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В Мюнхене не готовы просто так его отпустить

ПСЖ интересуется защитником Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"ПСЖ" интересуется защитником "Баварии" Лукасом Эрнандесом, сообщает журналист Кристиан Фальк. Мюнхену ещё не поступило официальное предложение.

Отмечается, что Эрнандес считается в клубе непродаваемым.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с Кимпембе и интересуется защитником "Интера" Миланом Шкриньяра.

Также "Бавария" находится на завершающей стадии по трансферу Маттейса де Лигта.

В прошлом сезоне Эрнандес провел 34 матча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 50 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лукас Эрнандес ПСЖ
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