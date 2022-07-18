"ПСЖ" интересуется защитником "Баварии" Лукасом Эрнандесом, сообщает журналист Кристиан Фальк. Мюнхену ещё не поступило официальное предложение.

Отмечается, что Эрнандес считается в клубе непродаваемым.

About the rumours of a interest of @PSG_inside in @LucasHernandez: TRUE✅ Bayern didn't get an offer yet. However, Hernandez is considered unsaleable @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) July 18, 2022

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с Кимпембе и интересуется защитником "Интера" Миланом Шкриньяра.

Также "Бавария" находится на завершающей стадии по трансферу Маттейса де Лигта.

В прошлом сезоне Эрнандес провел 34 матча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 50 миллионов евро.