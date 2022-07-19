  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. На данный момент Бавария потратила больше всех в Европе на трансферы. Сити второй
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На данный момент Бавария потратила больше всех в Европе на трансферы. Сити второй

Германия
(1 голосов)

"Барселона" в топ-3

На данный момент Бавария потратила больше всех в Европе на трансферы. Сити второй

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

"Бавария" потратила больше всех на трансферном рынке к 19 июля, сообщает Bild. На подписание де Лигта, Мане и Гравенберха клуб потратил около 120,5 миллионов евро.

На втором месте "Манчестер Сити". "Горожане" купили Холанда за 60 и Калвина Филлипса за 48,75 миллионов евро.

Третья – "Барселона". Лапорта оформил сделки по Левандовскому за 45 и Рафинье за 58 миллионов евро.

С 4 по 10 место расположились:

  • "Арсенал" – 97,06 млн. евро;
  • "Челси" – 94,2 млн. евро;
  • "Боруссия" Дортмунд – 86 млн. евро;
  • "Ливерпуль" – 85,8 млн. евро;
  • "Реал" – 80 млн. евро;
  • "ПСЖ" – 79,5 млн. евро;
  • "Манчестер Юнайтед" – 72,37 млн. евро.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде