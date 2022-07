На данный момент Бавария потратила больше всех в Европе на трансферы. Сити второй

"Бавария" потратила больше всех на трансферном рынке к 19 июля, сообщает Bild. На подписание де Лигта, Мане и Гравенберха клуб потратил около 120,5 миллионов евро.

На втором месте "Манчестер Сити". "Горожане" купили Холанда за 60 и Калвина Филлипса за 48,75 миллионов евро.

Третья – "Барселона". Лапорта оформил сделки по Левандовскому за 45 и Рафинье за 58 миллионов евро.

С 4 по 10 место расположились:

Bayern is the European club with the most money spent on new signings so far this summer [???? @BILD] pic.twitter.com/lnVndqHvAZ