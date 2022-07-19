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На данный момент Бавария потратила больше всех в Европе на трансферы. Сити второй
"Барселона" в топ-3
Фото: twitter.com/juventusfc
"Бавария" потратила больше всех на трансферном рынке к 19 июля, сообщает Bild. На подписание де Лигта, Мане и Гравенберха клуб потратил около 120,5 миллионов евро.
На втором месте "Манчестер Сити". "Горожане" купили Холанда за 60 и Калвина Филлипса за 48,75 миллионов евро.
Третья – "Барселона". Лапорта оформил сделки по Левандовскому за 45 и Рафинье за 58 миллионов евро.
С 4 по 10 место расположились:
- "Арсенал" – 97,06 млн. евро;
- "Челси" – 94,2 млн. евро;
- "Боруссия" Дортмунд – 86 млн. евро;
- "Ливерпуль" – 85,8 млн. евро;
- "Реал" – 80 млн. евро;
- "ПСЖ" – 79,5 млн. евро;
- "Манчестер Юнайтед" – 72,37 млн. евро.
Bayern is the European club with the most money spent on new signings so far this summer [???? @BILD] pic.twitter.com/lnVndqHvAZ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 18, 2022
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