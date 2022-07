Маттейс де Лигт подписал контракт с Баварией - СМИ

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт почти завершил переход в "Баварию", сообщает в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, клуб и сам футболист подписали все необходимые документы. Сегодня, утром 19 июля 22-летний защитник сборной Нидерландов пройдет вторую часть медосмотра. Затем он присоединится к команде в США, где команда проводит предсезонный сбор.

По предварительным данным, сумма трансфера составит около 80 миллионов евро. Контракт с мюнхенцами будет рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Маттейс отыграл 42 матча за "Ювентус" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу.

Matthijs de Ligt, new Bayern player. All contracts have been signed between clubs and player side - medical will be completed in the morning after fist part already done. ???????? #FCBayern



Matthijs will fly to the United States to join the team.