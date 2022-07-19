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Маттейс де Лигт подписал контракт с Баварией - СМИ

Германия
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Осталось пройти вторую часть медосмотра

Маттейс де Лигт подписал контракт с Баварией - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт почти завершил переход в "Баварию", сообщает в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, клуб и сам футболист подписали все необходимые документы. Сегодня, утром 19 июля 22-летний защитник сборной Нидерландов пройдет вторую часть медосмотра. Затем он присоединится к команде в США, где команда проводит предсезонный сбор.

По предварительным данным, сумма трансфера составит около 80 миллионов евро. Контракт с мюнхенцами будет рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Маттейс отыграл 42 матча за "Ювентус" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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