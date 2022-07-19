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Официально: Маттейс де Лигт – игрок Баварии
Свершилось
Фото: https://twitter.com/FCBayern
"Бавария" объявила о трансфере защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта. За 22-летнего нидерландца мюнхенцы отдали 70 миллионов евро чистыми и ещё 10 в виде бонусов.
Der #FCBayern verpflichtet Matthijs #DeLigt von Juventus Turin. ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) July 19, 2022
???? Alle Infos: https://t.co/DxtySGW6SA
#ServusDeLigt #MiaSanMia @mdeligt_04
Сообщается, что контракт подписан на 5 лет. Ежегодно защитник будет получать 12 миллионов евро.
Now it’s official! Matthijs #DeLigt to #BayernMunich from #Juventus. Contract until 2027 (€12M/year). No surprise and confirmed since the last July 7! #transfers pic.twitter.com/ceUe3ltJ6X— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2022
Напомним, что "Ювентус" подписал де Лигта в 2019 году из "Аякса" сенсационно выбившегося в полуфинал Лиги чемпионов. Тогда "старая синьора" заплатила за фуллбека 85,5 миллионов евро.
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