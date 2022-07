Официально: Маттейс де Лигт – игрок Баварии

"Бавария" объявила о трансфере защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта. За 22-летнего нидерландца мюнхенцы отдали 70 миллионов евро чистыми и ещё 10 в виде бонусов.

Сообщается, что контракт подписан на 5 лет. Ежегодно защитник будет получать 12 миллионов евро.

Now it’s official! Matthijs #DeLigt to #BayernMunich from #Juventus. Contract until 2027 (€12M/year). No surprise and confirmed since the last July 7! #transfers pic.twitter.com/ceUe3ltJ6X