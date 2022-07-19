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Официально: Маттейс де Лигт – игрок Баварии

Германия
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Официально: Маттейс де Лигт – игрок Баварии

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" объявила о трансфере защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта. За 22-летнего нидерландца мюнхенцы отдали 70 миллионов евро чистыми и ещё 10 в виде бонусов.

Сообщается, что контракт подписан на 5 лет. Ежегодно защитник будет получать 12 миллионов евро.

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Напомним, что "Ювентус" подписал де Лигта в 2019 году из "Аякса" сенсационно выбившегося в полуфинал Лиги чемпионов. Тогда "старая синьора" заплатила за фуллбека 85,5 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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