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Бавария показала номер де Лигта, а Ювентус сообщил точную сумму трансфера
Положительный экономический эффект – 30,7 млн. евро
Фото: twitter.com/FCBayern
"Ювентус" опубликовал подробности трансфера защитника Маттейса де Лигта в "Баварию". Мюнхенцы должны выплатить за 22-летнего нидерландца 67 миллионов евро в течении 4 финансовых лет.
Также в контракте предусмотрена бонусная часть в размере 10 миллионов евро.
"Ювентус" оценил положительный экономический эффект от сделки в 30,7 млн евро за вычетом 1,7 млн евро – солидарных выплат, предусмотренных регламентом ФИФА.
Отметим, что в "Баварии" Маттейс получил 4 номер. Ранее под этим номером выступал Никлас Зюле, перешедший на правах свободного агента в дортмундскую "Боруссию".
✨ Unsere neue Nummer 4️⃣. ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) July 19, 2022
Holt euch jetzt das Trikot von @mdeligt_04! ???? https://t.co/mzb9hz75ZA#ServusDeLigt pic.twitter.com/qnCDJk6crJ
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