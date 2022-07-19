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Бавария показала номер де Лигта, а Ювентус сообщил точную сумму трансфера

Германия
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Положительный экономический эффект – 30,7 млн. евро

Бавария показала номер де Лигта, а Ювентус сообщил точную сумму трансфера

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Ювентус" опубликовал подробности трансфера защитника Маттейса де Лигта в "Баварию". Мюнхенцы должны выплатить за 22-летнего нидерландца 67 миллионов евро в течении 4 финансовых лет.

Также в контракте предусмотрена бонусная часть в размере 10 миллионов евро.

"Ювентус" оценил положительный экономический эффект от сделки в 30,7 млн евро за вычетом 1,7 млн евро – солидарных выплат, предусмотренных регламентом ФИФА.

Отметим, что в "Баварии" Маттейс получил 4 номер. Ранее под этим номером выступал Никлас Зюле, перешедший на правах свободного агента в дортмундскую "Боруссию".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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Источник:
juventus.com

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