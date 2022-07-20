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В связи с болезнью Аллера. Боруссия Д может подписать Суареса

Германия
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Шмели ищут нового форварда

В связи с болезнью Аллера. Боруссия Д может подписать Суареса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес может продолжить карьеру в чемпионате Бундеслиги, информирует Sky Geremany.

Руководство "шмелей" ведут активные поиски нового форварда в связи с болезнью Себастьяна Аллера - у новичка команды на днях обнаружили опухоль яичка. По информации источника, "Боруссия" Д в срочном порядке сделала предложение 35-летнему уругвайцу.

Суарес пребывает в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с мадридским "Атлетико". В прошлом сезоне испанской Ла Лиги нападающий провел 35 матчей, забил 11 мячей и оформил 3 ассиста.

Напомним, что Аллер перешел в "Боруссию" Д этим летом в качестве замены Эрлингу Холанду, который подписал контракт с "Манчестер Сити".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Луис Суарес
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Источник:
Sky Germany

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