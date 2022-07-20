  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Салихамиджич не понимает Левандовского: Я всегда отрабатывал контракт
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салихамиджич не понимает Левандовского: Я всегда отрабатывал контракт

Германия
(1 голосов)

Не все вопросы закрыты

Салихамиджич не понимает Левандовского: Я всегда отрабатывал контракт

Фото: twitter.com/FCBayern/

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в комментарии газете Zeit высказался об уходе Роберта Левандовского. "Я бы разбирался со всеми вопросами внутри клуба", – приводит его слова AS.

– Насколько вы понимаете решение Левандовского?

– На ноль целых ноль десятых процента. И не только потому, что я всегда, будучи футболистом, отрабатывал свои контракты до конца, это как раз логично.

Будучи игроком, я бы разобрался со всеми вопросами внутри клуба, самостоятельно бы все решил и отработал контракт, – сказал спортивный директор "Баварии" газете Zeit.

Роберт по окончанию сезона в Бундеслиге заявил о своем желании уйти. Руководство несколько раз встречалось с игроком и заявляло, что поляк отработает свой контракт.

Вчера "Барселона" представила 33-летнего форварда во время тура в США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде