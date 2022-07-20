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Салихамиджич не понимает Левандовского: Я всегда отрабатывал контракт
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Фото: twitter.com/FCBayern/
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в комментарии газете Zeit высказался об уходе Роберта Левандовского. "Я бы разбирался со всеми вопросами внутри клуба", – приводит его слова AS.
– Насколько вы понимаете решение Левандовского?
– На ноль целых ноль десятых процента. И не только потому, что я всегда, будучи футболистом, отрабатывал свои контракты до конца, это как раз логично.
Будучи игроком, я бы разобрался со всеми вопросами внутри клуба, самостоятельно бы все решил и отработал контракт, – сказал спортивный директор "Баварии" газете Zeit.
Роберт по окончанию сезона в Бундеслиге заявил о своем желании уйти. Руководство несколько раз встречалось с игроком и заявляло, что поляк отработает свой контракт.
Вчера "Барселона" представила 33-летнего форварда во время тура в США.
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