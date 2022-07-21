Кёльн требует от УЕФА отстранить белорусские клубы из еврокубков

"Кёльн" направил письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину, в котором требует отстранить четыре белорусских клуба от участия во всех европейских турниров. Немецкий клуб может сыграть против БАТЭ, "Гомеля", солигорского "Шахтера" или минского "Динамо" на стадии группового этапа Лиги конференции.

"Кёльн" решительно осуждает близость правительства Беларуси к россии и массовую поддержку белорусскими властями войны в Украине, поэтому просит отстранить клубы из этой страны от соревнований, как уже было сделано с российскими командами.

"Кёльн" призывает другие клубы также присоединиться к инициативе по отстранению команд из Беларуси. Сейчас УЕФА только запретил белорусам играть еврокубковые матчи в своей стране, разрешено выступать на нейтральных полях.