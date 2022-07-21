Умер легендарный немецкий нападающий Зеелер

В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный немецкий форвард Уве Зеелер. Выступая за "Гамбург" и "Корк Селтик" он забил 508 голов.

Bild сообщает , что почетный гражданин Гамбурга ушел из жизни дома в кругу семьи.

Зеелер признавался футболистом года в Германии в 1960, 1964 и 1970 году, выигрывал чемпионат страны в сезоне-1959/60 и Кубок – в 1963 году.