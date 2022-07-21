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Умер легендарный немецкий нападающий Зеелер

Германия
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Ему было 85 лет

Умер легендарный немецкий нападающий Зеелер

Фото: fcbayern.com

Новина українською

В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный немецкий форвард Уве Зеелер. Выступая за "Гамбург" и "Корк Селтик" он забил 508 голов.

Bild сообщает, что почетный гражданин Гамбурга ушел из жизни дома в кругу семьи.

Зеелер признавался футболистом года в Германии в 1960, 1964 и 1970 году, выигрывал чемпионат страны в сезоне-1959/60 и Кубок – в 1963 году.

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В статье: Уве Зеелер Гамбург Корк Сити
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Источник:
fcbayern.com

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