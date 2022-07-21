Германия
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Умер легендарный немецкий нападающий Зеелер
Ему было 85 лет
Фото: fcbayern.com
В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный немецкий форвард Уве Зеелер. Выступая за "Гамбург" и "Корк Селтик" он забил 508 голов.
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Зеелер признавался футболистом года в Германии в 1960, 1964 и 1970 году, выигрывал чемпионат страны в сезоне-1959/60 и Кубок – в 1963 году.
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Источник:fcbayern.com
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