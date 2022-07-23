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Нагельсманн: Баварии будет очень сложно подписать Кейна

Германия
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Коуч не надеется, что это произойдет в ближайшее время

Нагельсманн: Баварии будет очень сложно подписать Кейна

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о Харри Кейне.

"Кейн – очень дорогой, это проблема, но он блестящий игрок.

Он один из двух-трех нападающих, которые могут одновременно играть на этой позиции и десятке. Последние два года он играл чуть ниже. Он очень силен. У него две хорошие ноги и приличная игра головой. Он мог забить много голов в Бундеслиге.

Не знаю его точную цену, но "Баварии" очень трудно подписать его. Посмотрим, что произойдет в будущем", – сказал Нагельсманн.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Источник:
RMC Sport

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