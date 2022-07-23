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Нагельсманн: Баварии будет очень сложно подписать Кейна
Коуч не надеется, что это произойдет в ближайшее время
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о Харри Кейне.
"Кейн – очень дорогой, это проблема, но он блестящий игрок.
Он один из двух-трех нападающих, которые могут одновременно играть на этой позиции и десятке. Последние два года он играл чуть ниже. Он очень силен. У него две хорошие ноги и приличная игра головой. Он мог забить много голов в Бундеслиге.
Не знаю его точную цену, но "Баварии" очень трудно подписать его. Посмотрим, что произойдет в будущем", – сказал Нагельсманн.
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