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Бавария договорилась о покупке 17-летнего форварда за 30 миллионов евро

Германия
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Ренн принял четвертое предложение мюнхенцев

Бавария договорилась о покупке 17-летнего форварда за 30 миллионов евро

Фото: FFF

UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" достигла договоренности с французским "Ренном" касательно трансфера нападающего Матиса Теля. Как сообщает L`Equipe, клубы вели переговоры на протяжении нескольких дней.

По информации издания, сумма трансфера составит немногим меньше 30 миллионов евро (включая бонусы). Это было уже четвертое предложение "Баварии". Первые три "Ренн" отклонил. Тогда немецкий клуб предлагал по 17, 22.5 и 25 миллионов евро.

Тель подпишет с "Мюнхеном" пятилетний контракт, до лета 2027 года. Ранее Матис сыграл лишь семь матчей в Лиге 1, не забив ни одного гола и не отдав ни одного ассиста. Со сборной Франции U-17 он стал чемпионом Европы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ренн Матис Тель
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