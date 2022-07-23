Бавария договорилась о покупке 17-летнего форварда за 30 миллионов евро

Мюнхенская "Бавария" достигла договоренности с французским "Ренном" касательно трансфера нападающего Матиса Теля. Как сообщает L`Equipe, клубы вели переговоры на протяжении нескольких дней.

По информации издания, сумма трансфера составит немногим меньше 30 миллионов евро (включая бонусы). Это было уже четвертое предложение "Баварии". Первые три "Ренн" отклонил. Тогда немецкий клуб предлагал по 17, 22.5 и 25 миллионов евро.

Тель подпишет с "Мюнхеном" пятилетний контракт, до лета 2027 года. Ранее Матис сыграл лишь семь матчей в Лиге 1, не забив ни одного гола и не отдав ни одного ассиста. Со сборной Франции U-17 он стал чемпионом Европы.