Наставник Баварии подтвердил трансфер 17-летнего форварда Ренна

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн подтвердил, что 17-летний нападающий "Ренна" Матис Тель перейдет в мюнхенский клуб. Слова наставника приводит журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

"Однажды Тель может стать одним из лучших нападающих мира. Думаю, что в какой-то момент своей карьеры он сможет забить 40 мячей". - сказал Нагельсманн.

Ожидается, что "Бавария" заплатит "Ренну" 20 миллионов евро, еще 8,5 млн евро клуб получит в виде бонусов. Контракт французского нападающего будет рассчитан до лета 2027 года.