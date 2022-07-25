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Наставник Баварии подтвердил трансфер 17-летнего форварда Ренна

Германия
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Мюнхенцы заплатят за футболиста около 30 млн евро

Наставник Баварии подтвердил трансфер 17-летнего форварда Ренна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн подтвердил, что 17-летний нападающий "Ренна" Матис Тель перейдет в мюнхенский клуб. Слова наставника приводит журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

"Однажды Тель может стать одним из лучших нападающих мира. Думаю, что в какой-то момент своей карьеры он сможет забить 40 мячей". - сказал Нагельсманн.

Ожидается, что "Бавария" заплатит "Ренну" 20 миллионов евро, еще 8,5 млн евро клуб получит в виде бонусов. Контракт французского нападающего будет рассчитан до лета 2027 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ренн Юлиан Нагельсманн Матис Тель
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