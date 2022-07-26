Бавария официально объявила о трансфере 17-летнего форварда из Ренна

Французский нападающий "Ренна" Матис Тель официально стал игроком "Баварии", сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Срок действия контракта с 17-летним форвардом не афишируется. По последним данным СМИ, Тель заключил 5-ти летнее соглашение - до 2027 года. Ранее сообщалось, что "мюнхенцы" заплатят "Ренну" 20 миллионов евро, еще 8,5 млн евро клуб получит в виде бонусов.

В сезоне-2021/22 Матис провел 19 матчей за "красно-черных" во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. В составе юниорской сборной Франции он отыграл девять поединков и забил 5 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 млн евро.