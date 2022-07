Бавария официально объявила о трансфере 17-летнего форварда из Ренна

Французский нападающий "Ренна" Матис Тель официально стал игроком "Баварии", сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Срок действия контракта с 17-летним форвардом не афишируется. По последним данным СМИ, Тель заключил 5-ти летнее соглашение - до 2027 года. Ранее сообщалось, что "мюнхенцы" заплатят "Ренну" 20 миллионов евро, еще 8,5 млн евро клуб получит в виде бонусов.

????️ "I'm very excited. #FCBayern is one of the best clubs in the world!"#ServusTel #MiaSanMia pic.twitter.com/GzMcUAmrfE