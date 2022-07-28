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Бавария оформила трансфер 16-летнего воспитанника Барселоны

Германия
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Молодой игрок продолжит карьеру в Германии

Бавария оформила трансфер 16-летнего воспитанника Барселоны

Фото: fcbayern.com

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"Бавария" на своем официальном сайте объявила о подписании воспитанника "Барселоны" Адама Азну.

Детали трансфера не разглашаются, но по данным Transfermarkt, 16-летний полузащитник заключил с мюнхенцами контракт до 30 июня 2025 года. Футболист присоединился в стан немецкого клуба на правах свободного агента, поскольку его трудового соглашение с "блаугранас" истекло в конце июня.

Адама будет выступать за юношескую команду "Баварии".

"Я очень рад этому переходу. С нетерпением жду возможности продолжить обучение в этом большом клубе", – сказал он.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
fcbayern.com

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