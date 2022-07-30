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Новая эпоха. Сегодня Бавария без Левандовского и Лейпциг разыграют Суперкубок Германии

Германия
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Какими будут мюнхенцы без своего топ-форварда?

Новая эпоха. Сегодня Бавария без Левандовского и Лейпциг разыграют Суперкубок Германии

Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий

UA-Футбол
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Открытием немецкого сезона можно считать пятницу, когда провели первые матчи в Кубке страны, в том числе команды из Бундеслиги. Но настоящим стартом станет суббота и поединок за первый трофей сезона – обладатель кубка Германии, "Лейпциг" на своем поле встретится с чемпионом, "Баварией", за Суперкубок страны.

Суперкубок Германии
30 июля. Лейпциг. "Ред Булл Арена". Начало в 21:30
"РБ Лейпциг" - "Бавария"
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Победа в Кубке-2022 стала для "быков" первым трофеем в их клубной истории. Был шанс сразиться и за Лигу Европы, однако в еврокубке команда Доменико Тедеско вылетела на полуфинальной стадии. Чемпионат для клуба вряд ли можно занести в актив, ведь удалось занять лишь четвертое место в таблице и таким образом запрыгнуть в последний вагон, отправлявшийся в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Во время трансферного окна наибольшей потерей "Лейпцига" стал Норди Мукиеле, проданный в ПСЖ. Но этот трансфер даже рядом не стоит с переходом Роберта Левандовского из "Баварии" в "Барселону". Поляк за восемь сезонов в Мюнхене забил более трех с половиной сотен мячей и был однозначно незаменимой единицей своей команды в атаке. Подписания "рекордмейстера" также поразительны - Маттейс де Лигт в центр обороны, Райан Гравенберх в середину поля, Садио Мане в нападение, а 17-летний форвард Матис Тель на перспективу - однако большинство все равно будут смотреть именно на новую игру мюнхенцев впереди без Левандовского.

"Бавария" может выиграть рекордный, десятый, Суперкубок Германии. "Лейпциг" может одержать лишь вторую в истории победу над мюнхенцами. Фаворит в паре однозначен, но так же однозначно, что хозяева не выйдут на собственное поле, уже проиграв игру в голове. Так что будет интересно.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг
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