Яркий матч и много мячей. Лейпциг - Бавария 3:5. Видео голов и обзор поединка

Во вчерашнем матче между "Лейпцигом" и "Баварией" болельщики точно не имели возможности пожаловаться на унылый футбол. Все было в лучших традициях Бундеслиги.

Рахунок открыли мюнхенцы, но позже сопернику удалось показать зубы. Однако, в результате "Бавария" все же выиграла со счетом 5:3.

Лейпциг - Бавария 3:5

Голы: Мусиала 14, Мане 31, Павар 45, Гнабри 66, Сане 90+8 - Хальстенберг 59, Нкунку 77 (пен), Ольмо 89