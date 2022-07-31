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Яркий матч и много мячей. Лейпциг - Бавария 3:5. Видео голов и обзор поединка
Команды не стали "сушить" игру
Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий
Во вчерашнем матче между "Лейпцигом" и "Баварией" болельщики точно не имели возможности пожаловаться на унылый футбол. Все было в лучших традициях Бундеслиги.
Рахунок открыли мюнхенцы, но позже сопернику удалось показать зубы. Однако, в результате "Бавария" все же выиграла со счетом 5:3.
Лейпциг - Бавария 3:5
Голы: Мусиала 14, Мане 31, Павар 45, Гнабри 66, Сане 90+8 - Хальстенберг 59, Нкунку 77 (пен), Ольмо 89
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