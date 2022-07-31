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Оливер Кан рассказал, будет ли Бавария искать замену для Левандовского

Германия
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Стали известны приоритеты клуба

Оливер Кан рассказал, будет ли Бавария искать замену для Левандовского

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

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Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан сообщил, что немецкий клуб не будет искать в текущее трансферное окно нападающего, несмотря на переход Роберта Левандовского в "Барселону".

"Нет никаких дискуссий. Вы могли видеть, сколько возможностей у нас было в атаке, сколько разных формирований у нас было, как мы можем удивлять, сколько у нас хороших футболистов", - сказал Кан.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, игровое время в новом сезоне должно получить 17-летний новичок команды Матис Тель. Кроме того, немецкий клуб рассчитывает на Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Оливер Кан
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Источник:
Bayern & Germany

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