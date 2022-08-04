Байер попробует подписать Мудрика. Готовится предложение

"Байер" ещё предпримет попытку подписать полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Kicker. "Горняки" просят не меньше 20 миллионов евро.

Ещё в мае Михаил заявил, что "Байер"единственный клуб, куда он может перейти.

С того времени в информационном поле вокруг игрока появилась "Ницца". Люсьен Фавр также хотел бы видеть игрока в своей команде.

Портал Transfermarkt дает 72% на вероятность трансфера полузащитника в "Байер". Немецкий клуб готовит ещё одно предложение по хавбеку.