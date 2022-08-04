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Байер попробует подписать Мудрика. Готовится предложение
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" ещё предпримет попытку подписать полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Kicker. "Горняки" просят не меньше 20 миллионов евро.
Ещё в мае Михаил заявил, что "Байер"единственный клуб, куда он может перейти.
С того времени в информационном поле вокруг игрока появилась "Ницца". Люсьен Фавр также хотел бы видеть игрока в своей команде.
Портал Transfermarkt дает 72% на вероятность трансфера полузащитника в "Байер". Немецкий клуб готовит ещё одно предложение по хавбеку.
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