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Байер попробует подписать Мудрика. Готовится предложение

Германия
(1 голосов)

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Байер попробует подписать Мудрика. Готовится предложение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" ещё предпримет попытку подписать полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Kicker. "Горняки" просят не меньше 20 миллионов евро.

Ещё в мае Михаил заявил, что "Байер"единственный клуб, куда он может перейти.

С того времени в информационном поле вокруг игрока появилась "Ницца". Люсьен Фавр также хотел бы видеть игрока в своей команде.

Портал Transfermarkt дает 72% на вероятность трансфера полузащитника в "Байер". Немецкий клуб готовит ещё одно предложение по хавбеку.

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В статье: Ницца Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик Шахтер
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Источник:
transfermarkt.de

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
04.08.2022 в 19:34
Давай Михаил, не повторяй ошибки Коваленко, переходи сейчас. Бундес лига и АПЛ лучший выбор.
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MaximSK (Киев)
04.08.2022 в 19:38
Он хочет туда перейти, но Шахтеру он очень нужен в этом сезоне для ЧУ и ЛЧ.
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