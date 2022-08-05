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В АПЛ разочарованы: Гладбах продлил ключевого нападающего
Алассан Плеа остается в "Боруссии"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lukas Schulze
"Боруссия Менхенгладбах" подписала новое соглашение с центрфорвардом Алассаном Плеа по схеме 3+1.
29-летний француз ранее отверг два предложения от "Жеребцов", и СМИ были уверены в его уходе. "Эвертон" предлагал за бомбардира 10 млн фунтов; также игрока активно вел его бывший клуб - "Ницца".
Плеа в минувшем сезоне забил 10 голов в 33 матчах Бундеслиги. За "Гладбах" он выступает с 2018-го и имеет твердое место в основе.
2⃣0⃣2⃣5⃣ pic.twitter.com/vxHYNIpYDF— Borussia (@borussia) August 5, 2022
Ранее этим летом "Жеребцы" уже продавали форварда - Бриль Эмболо за 12,5 млн евро перешел в "Монако".
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