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В АПЛ разочарованы: Гладбах продлил ключевого нападающего

Германия
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Алассан Плеа остается в "Боруссии"

В АПЛ разочарованы: Гладбах продлил ключевого нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lukas Schulze

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"Боруссия Менхенгладбах" подписала новое соглашение с центрфорвардом Алассаном Плеа по схеме 3+1.

29-летний француз ранее отверг два предложения от "Жеребцов", и СМИ были уверены в его уходе. "Эвертон" предлагал за бомбардира 10 млн фунтов; также игрока активно вел его бывший клуб - "Ницца".

Плеа в минувшем сезоне забил 10 голов в 33 матчах Бундеслиги. За "Гладбах" он выступает с 2018-го и имеет твердое место в основе.

Ранее этим летом "Жеребцы" уже продавали форварда - Бриль Эмболо за 12,5 млн евро перешел в "Монако".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Алассан Плеа
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