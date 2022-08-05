Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После неудачи с Аспиликуэтой Барселона нацелилась на Менье
Шанс для бельгийца
Фото: twitter.com/BVB
"Барселона" рассматривает возможность подписания правого защитника "Боруссии" Дортмунд Тома Менье, сообщает Diario Sport. Всё решит цена защитника – каталонцы не хотят платить слишком много.
Кандидатура возникла после того, как Сесар Аспиликуэта, трансфер которого "Барселона" вела около месяца, продлил контракт с "Челси".
В далекий ящик лезть не пришлось: "Барса" связывалась с немецким клубом еще зимой. Тогда хотели арендовать игрока с обязательным выкупом, но "Боруссия" отказала.
Приход Менье повлечет за собой расставание с защитником Сержиньо Дестом. Хави не рассчитывает на американца.
В прошлом сезоне Менье провел за "Боруссию" 26 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бельгийца в 6.5 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Официально: Александр Зубков вернулся в Шахтер
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина берет недельный максимум. У конкурентов тоже есть аргументы
- Вата вместо мозга. Бывший игрок Десны перешел в российскую Уфу
- Аталанта подписала нападающего Лейпцига за 15 миллионов евро
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925