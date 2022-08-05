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После неудачи с Аспиликуэтой Барселона нацелилась на Менье

Германия
(1 голосов)

Шанс для бельгийца

После неудачи с Аспиликуэтой Барселона нацелилась на Менье

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Барселона" рассматривает возможность подписания правого защитника "Боруссии" Дортмунд Тома Менье, сообщает Diario Sport. Всё решит цена защитника – каталонцы не хотят платить слишком много.

Кандидатура возникла после того, как Сесар Аспиликуэта, трансфер которого "Барселона" вела около месяца, продлил контракт с "Челси".

В далекий ящик лезть не пришлось: "Барса" связывалась с немецким клубом еще зимой. Тогда хотели арендовать игрока с обязательным выкупом, но "Боруссия" отказала.

Приход Менье повлечет за собой расставание с защитником Сержиньо Дестом. Хави не рассчитывает на американца.

В прошлом сезоне Менье провел за "Боруссию" 26 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бельгийца в 6.5 миллионов евро.

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В статье: Томас Менье Сезар Аспиликуета
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Источник:
sport.es

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