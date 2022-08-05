Сезон можно было и не начинать. Именно такие мысли возникли по итогам тайма матча-открытия Бундеслиги. "Бавария" ушла на перерыв с перевесом в 5 мячей И самое ужасное, что этот результат был абсолютно справедливым. Зловеще сильный перфоманс команды Нагельсманна, не оставивший никаких шансов победителю Лиги Европы.

Напрашивается прямая параллель с матчем против "РБ Лейпциг" за Суперкубок. Во-первых, Нагельсманн полностью повторил стартовый состав. Во-вторых, там тоже всё было решено уже в первом тайме, после чего "Бавария" расслабилась, но "Айнтрахту" вот сил на возвращение интриги в матч не хватило, в отличии от "быков".

Атака "Бавария" с заменой Роберта Левандовски на Садио Мане, кажется, стала ещё опаснее и страшнее. Сегодня Нагельсманн выставил гибридные 4-4-2 с Мане и Гнабри впереди. Движение пары форвардов и их взаимодействие с Мюллером и Мусиалой вывело непредсказуемость атаки до такого уровня, что в Бундеслиге ещё нескоро найдут ответ на такое сочетание.

Киммих начал разгром хитрейшим исполнением штрафного, затем с корнера забил Павар. А после этого во всю засияла атака "Бавария". Мане забил во второй встрече подряд после гениальной передачи Йозуа из глубины. А потом включился Мюллер – даже действуя с фланга Томас выполнял роль главного плеймейкера команды, ассистировав Мусиале и Гнабри. Могло быть и 0:7, то Мане и Мюллер ещё по разу не попали по пустым воротам.

"Айнтрахт" не справлялся с постоянными перемещениями группы атаки, их сменой позиций, а главное скорости мысли. К счастью, на все 90 минут "Баварии" на данный момент не хватает. Ни физически, ни с точки зрения концентрации. Поэтому "Айнтрахту" удалось успокоить игру после перерыва. А Коло Муани даже найти дебютный гол в Бундеслиге. У кого хватило сил и желания на второй тайм, так это у Мусиалы. Неслучайно именно тинейджер забил последний гол во встрече, оформив дубль. Такими темпами Сане и Коман нескоро вернутся в стартовый состав.

Бундеслига, 1-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Бавария" 1:6

Голы: Коло Муани 64 – Киммих 5, Павар 10, Мане 29, Мусиала 35, 83, Гнабри 43

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Тута (Хасебе, 82), Туре – Костич (Алиду, 75), Соу, Роде (Якич, 46), Кнауфф – Гётце, Линдстрём (Ленц, 46) – Борре (Коло Муани, 46)

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес (де Лигт, 82), Упамекано, Павар (Мазрауи, 82) – Мусиала, Забитцер (Гравенберх, 57), Киммих, Мюллер (Сане, 65)– Гнабри (Тель, 65), Мане

Предупреждения: Ндика 59, Костич 71