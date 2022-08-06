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Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 06.08.2022

Германия
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Дортмунд и Леверкузен должны выдать яркий матч

Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 06.08.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 1-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" – "Байер" 19:30
Трансляция – Setanta Sports

Боруссия Д

Межсезонье в Дортмунде прошло как-то двойственно. С одной стороны, в клубе объективно произошло немало радикальных перемен. Главная звезда Эрлинг Холланд покинул команду, а главному тренеру Марко Розе указали на дверь после того, как ему не удалось реализовать свои идеи на новом месте. Также летом у "Боруссии" наконец появилась приличная пара центральных защитников Зюле и Шлоттербек, а трансфер Себастьяна Аллера намекает, что атака "чёрно-жёлтых" будет работать кардинально иначе – экс-форвард "Аякса" похож на Холланда разве что габаритами.

Но многое в "Боруссии" осталось как прежде. Во-первых, Эдин Терзич вновь возглавит команду. Он неплохо проявил себя временщиком полтора года назад, но тогда клуб не решился оставаться с ним дальше. Ещё одна классика – покупки вундеркиндов вроде Карима Адейеми. И конечно же полный лазарет. Аллер сразу вылетел надолго, Зюле тоже валяется с травмой. И в команде всё ещё нет опорника – при всей симпатии к агрессивному Озджану.

Байер

"Байер" ярко провёл прошлый сезон, выглядя главной альтернативной силой Бундеслиги наравне с "РБ Лейпциг". Херардо Сеоане удалось вдохнуть новую жизнь в "фармацевтов", но нового скачка в развитии придётся добиваться на тренировочном поле – трансферами тренера летом не поддержали. И не планируют – помимо размена опытного Лукаса Аларио на молодого таланта Адама Гложека в ростере никаких изменений.

А проблем в этом составе достаточно. Во-первых, глубина. Но главное – это отказ от попытки найти замену Флориану Виртцу, вылетевшего с тяжёлой травмой на много месяцев. Виртц был единственной десяткой в составе, и большой вопрос, сможет ли Азмун или Гложек снабжать Шика моментами на том же уровне, и не распадётся ли связь между центром поля и атакой без юного волшебника.

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Личные встречи

В Бундеслиге команды встречались 62 раза. У "Боруссии" 25 побед при 22 у "Байера". Ещё 15 встреч завершились вничью.Общая разница мячей – 103:94. В феврале "фармацевты" жестоко расправились над оппонентом прямо на "Сигнал Идуна Парк" – 2:5.

Статистика и факты

  • "Боруссия" выиграла 7 последних стартовых тура Бундеслиги, 6 из которых прошли на "Сигнал Идуна Парк"
  • В последний раз Дортмунд проигрывал в первом туре именно "Байеру"
  • В прошлом сезоне Шик имел лучшую реализацию в Бундеслиге (+5.1 голов относительно ожидаемых)
  • В прошлом сезоне "Байер" установил собственный рекорд результативности (80 голов в лиге)

Ориентировочные составы

"Боруссия": Д: Кобель – Геррейру, Шлоттербек, Хуммельс, Менье – Дауд, Беллингем – Мален, Ройс, Адейеми – Мукоко

"Байер": Градецки – Баккер, Тапсоба, Куссуну, Фримпонг – Андрих, Арангис – Гложек, Азмун, Диаби – Шик

Ставки и коэффициенты

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2.092
4.26
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4.30
3.25
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6.00
4.13
1.70
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4.20
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Прогноз на матч "Боруссия" Д – "Байер" от UA-Футбол

Дортмунд и Леверкузен обязательно выдадут результативную перестрелку. В прошлом сезоне команды забили 14 голов за 180 минут очной битвы. К тому же, в 9 из 11 последних встреч на двоих "Байер" и "Боруссия" забивали как минимум 4 мяча. Прогноз: победа "Боруссии" 4:2. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом 2.0.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Байер (Леверкузен)
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