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Дубль Мусиалы и жест доброй воли от Нойера. Видео голов и обзор матча Айнтрахт - Бавария 1:6
Рекордмастер уничтожил своего соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" в первом матче нового сезона показала, что интриги нам ждать снова не приходится. В поединке с победителем Лиги Европы, который в среду сразится с "Реалом" за Суперкубок УЕФА, "Айнтрахтом", мюнхенцы забили ровно столько, сколько захотели. Обращает на себя внимание дубль 19-летнего таланта Джамала Мусиалы, на счету которого теперь три гола в двух стартовых играх сезона. Однако Юлиану Нагельсманну досаднее должно быть за пропущенный гол, ведь к нему привела ошибка возле своей штрафной Мануэля Нойера.
Бундеслига, 1-й тур
Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"
"Айнтрахт" – "Бавария" 1:6
Голы: Круг Муани 64 – Киммих 5, Павар 10, Мане 29, Мусиала 35, 83, Гнабри 43
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