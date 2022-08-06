Дубль Мусиалы и жест доброй воли от Нойера. Видео голов и обзор матча Айнтрахт - Бавария 1:6

Мюнхенская "Бавария" в первом матче нового сезона показала, что интриги нам ждать снова не приходится. В поединке с победителем Лиги Европы, который в среду сразится с "Реалом" за Суперкубок УЕФА, "Айнтрахтом", мюнхенцы забили ровно столько, сколько захотели. Обращает на себя внимание дубль 19-летнего таланта Джамала Мусиалы, на счету которого теперь три гола в двух стартовых играх сезона. Однако Юлиану Нагельсманну досаднее должно быть за пропущенный гол, ведь к нему привела ошибка возле своей штрафной Мануэля Нойера.

Бундеслига, 1-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Бавария" 1:6

Голы: Круг Муани 64 – Киммих 5, Павар 10, Мане 29, Мусиала 35, 83, Гнабри 43