  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Дубль Мусиалы и жест доброй воли от Нойера. Видео голов и обзор матча Айнтрахт - Бавария 1:6
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль Мусиалы и жест доброй воли от Нойера. Видео голов и обзор матча Айнтрахт - Бавария 1:6

Германия
(1 голосов)

Рекордмастер уничтожил своего соперника

Дубль Мусиалы и жест доброй воли от Нойера. Видео голов и обзор матча Айнтрахт - Бавария 1:6

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" в первом матче нового сезона показала, что интриги нам ждать снова не приходится. В поединке с победителем Лиги Европы, который в среду сразится с "Реалом" за Суперкубок УЕФА, "Айнтрахтом", мюнхенцы забили ровно столько, сколько захотели. Обращает на себя внимание дубль 19-летнего таланта Джамала Мусиалы, на счету которого теперь три гола в двух стартовых играх сезона. Однако Юлиану Нагельсманну досаднее должно быть за пропущенный гол, ведь к нему привела ошибка возле своей штрафной Мануэля Нойера.

Читайте такжеАйнтрахт – Бавария 1:6. Сезон можно было и не начинать

Бундеслига, 1-й тур
Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"
"Айнтрахт" – "Бавария" 1:6
Голы: Круг Муани 64 – Киммих 5, Павар 10, Мане 29, Мусиала 35, 83, Гнабри 43

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде