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Бундеслига. Грозный Фрайбург, удачный дебют Фарке и красный Берлин
Немецкий футбол снова с нами
Фото: Faisal HQ
Бундеслига, 1-й тур
Аугсбург, "WWK Арена"
"Аугсбург" – "Фрайбург" 0:4
Голы: Грегорич 46, Грифо 47, Гинтер 61, Доан 78
"Аугсбург": Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Бауэр – Груэсо – Реджбечай (Пепи, 75), Майер, Яго (Гумны, 82), Калиджури (Педерсен, 59) – Демирович (Нидерлехнер, 59), Хан (Йенсен, 59)
"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Силдиллия (Сике, 84) – Хефлер, Эггештайн – Грифо (Вайсхаупт, 81), Шаллаи (Кьерех, 76), Доан (Чон, 82) – Грегорич (Петерсен, 76)
После скучного первого тайма в Аугсбурге "Фрайбург" напомнил всем, благодаря каким заслугам команда в прошлом сезоне едва не заскочила в Лигу Чемпионов. Коллектив Кристиана Штрайха – это об убийственном сочетании дотошного внимания к деталям и безудержной воли к победе.
Уже на 15-й секунде второй половины Грегорич открыл счёт в матче – сыграл заготовленный розыгрыш с центра поля. Сразу за этим последовал блестящий удар Грифо со штрафного – хитроумный Киммих отдыхает. А затем ещё и новичок Гинтер положил блестящий гол после очередного стандарта. Добил "Аугсбург" гол Доана – выбивание Флеккена от ворот, и за счёт правильного заполнения зоны подбора японец получил шанс из ничего.
"Фрайбург" прекрасен тем, что в лиге лэптоп тренеров их олдскульный футбол всё равно работает. И судя по всему, команда Штрайха снова будет бороться за Европу – физическая форма уже близка к пиковой.
Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"
"Боруссия" М – "Хоффенхайм" 3:1
Голы: Бенсебаини 42, Тюрам 71, Эльведи 78 – Сков 25
"Боруссия" М: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Итакура, Скалли (Лайнер, 84) – Коне, Крамер – Плеа, Нойхаус, Хофманн (Херманн, 89) – Тюрам
"Хоффенхайм": Бауманн – Кабак, Фогт, Пош – Сков, Баумгартнер (Дамар, 81), Самассеку (Нсоки, 24), Премель, Кадержабек (Акппгума, 64) – Крамарич (Рудди, 81), Рюттер (Ларсен, 64)
Предупреждения: Скалли 13 – Пош 15, Самассеку 22, Фогт 75
Удаление: Пош 19 (2 ЖК)
Даниель Фарке стартовал в Бундеслиге с победы. Новый тренер Гладбаха 4 года отдал на то, чтобы доминировать в Чемпионшипе, а потом тотально проваливаться с агрессивным стилем уже в АПЛ. Эти перепады "Норвича" идеально складываются в пазл с нынешней "Боруссией" – "жеребцы" такие пограничные перепады могут устроить в течении одного матча. Вопрос лишь в том, найдёт ли этот дуэт в итоге баланс.
Сегодня "Боруссия" радовала глаз затяжными позиционными атаками, и две главные жертвы предыдущего режима Нойхаус с Плеа в таком футболе чувствовали себя заметно комфортнее в таких условиях. Но результат Гладбаху сегодня принесли наработки штаба Ади Хюттера, а именно два гола с угловых. И снова забивают защитники – бисиклета Бенсебаини так вообще сходу может претендовать на лучший гол сезона. Ярким голам алжирца, к которым он приучил нас в последние годы, может позавидовать даже Филипп Мексес.
Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"
"Унион" – "Герта" 3:1
Голы: Сибачо 31, Беккер 50, Кнохе 54 – Лукебакио 85
Для "Униона" старт новой кампании стал плавным продолжением сезона прошлого. Сегодня команда Урса Фишера одержала четвёртую победу подряд в столичном дерби во всех турнирах – вопросов о том, чей же Берлин, больше нет. Плюс ко всему "железные" добыли седьмую победу в восьми последних встречах чемпионата – это самая длительная серия без поражений в Бундеслиге на данный момент.
"Унион" показал свой образцовый перфоманс: размашистая игра по всему фронту атаки, быстрые и качественные фланговые комбинации, позволяющие создавать удобные ситуации для коронных кроссов, и удушающий прессинг. "Герта" была бессильна.
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Вердер" 2:2
Голы: Нмеча 11, Гилавоги 84 – Фюллькруг 21, Биттенкурт 23
"Вольфсбург" и "Вердер" выдали первую ничью в новом сезоне. Лукас Нмеча забив первым, но "музыканты" ответили сразу двумя мячами. После этого новички Бундеслиги закрылись, и "волкам" удалось восстановить паритет уже в концовке встречи. Удалось вполне заслуженно. "Вердер" был дерзок в быстрых выпадах, но постоянные потери на своей половине и очевидно слабая игра на стандартах их погубила – Гилавоги забил как раз с корнера.
Бохум, "Воновия Рурштадион"
"Бохум" – "Майнц" 1:2
Голы: Штегер 39 – Онисиво 26, 77
Карим Онисиво принёс "Майнцу" первую победу в сезоне благодаря дублю на "Воновия Рурштадион". "Бохум" как всегда выглядел очень смело, заметно больше владел мячом, но контратаки гостей оказались намного острее. План Бо Свенссона себя полностью оправдал. "Майнц" в игре вторым номером – одна из лучших команд лиги. И со стороны "Бохума" было весьма наивно так упорно и нагло атаковать против такого соперника.
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