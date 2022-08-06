Бундеслига. Грозный Фрайбург, удачный дебют Фарке и красный Берлин

Бундеслига, 1-й тур

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "Фрайбург" 0:4

Голы: Грегорич 46, Грифо 47, Гинтер 61, Доан 78

"Аугсбург": Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Бауэр – Груэсо – Реджбечай (Пепи, 75), Майер, Яго (Гумны, 82), Калиджури (Педерсен, 59) – Демирович (Нидерлехнер, 59), Хан (Йенсен, 59)

"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Силдиллия (Сике, 84) – Хефлер, Эггештайн – Грифо (Вайсхаупт, 81), Шаллаи (Кьерех, 76), Доан (Чон, 82) – Грегорич (Петерсен, 76)

После скучного первого тайма в Аугсбурге "Фрайбург" напомнил всем, благодаря каким заслугам команда в прошлом сезоне едва не заскочила в Лигу Чемпионов. Коллектив Кристиана Штрайха – это об убийственном сочетании дотошного внимания к деталям и безудержной воли к победе.

Уже на 15-й секунде второй половины Грегорич открыл счёт в матче – сыграл заготовленный розыгрыш с центра поля. Сразу за этим последовал блестящий удар Грифо со штрафного – хитроумный Киммих отдыхает. А затем ещё и новичок Гинтер положил блестящий гол после очередного стандарта. Добил "Аугсбург" гол Доана – выбивание Флеккена от ворот, и за счёт правильного заполнения зоны подбора японец получил шанс из ничего.

"Фрайбург" прекрасен тем, что в лиге лэптоп тренеров их олдскульный футбол всё равно работает. И судя по всему, команда Штрайха снова будет бороться за Европу – физическая форма уже близка к пиковой.

Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М – "Хоффенхайм" 3:1

Голы: Бенсебаини 42, Тюрам 71, Эльведи 78 – Сков 25

"Боруссия" М: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Итакура, Скалли (Лайнер, 84) – Коне, Крамер – Плеа, Нойхаус, Хофманн (Херманн, 89) – Тюрам

"Хоффенхайм": Бауманн – Кабак, Фогт, Пош – Сков, Баумгартнер (Дамар, 81), Самассеку (Нсоки, 24), Премель, Кадержабек (Акппгума, 64) – Крамарич (Рудди, 81), Рюттер (Ларсен, 64)

Предупреждения: Скалли 13 – Пош 15, Самассеку 22, Фогт 75

Удаление: Пош 19 (2 ЖК)

Даниель Фарке стартовал в Бундеслиге с победы. Новый тренер Гладбаха 4 года отдал на то, чтобы доминировать в Чемпионшипе, а потом тотально проваливаться с агрессивным стилем уже в АПЛ. Эти перепады "Норвича" идеально складываются в пазл с нынешней "Боруссией" – "жеребцы" такие пограничные перепады могут устроить в течении одного матча. Вопрос лишь в том, найдёт ли этот дуэт в итоге баланс.

Сегодня "Боруссия" радовала глаз затяжными позиционными атаками, и две главные жертвы предыдущего режима Нойхаус с Плеа в таком футболе чувствовали себя заметно комфортнее в таких условиях. Но результат Гладбаху сегодня принесли наработки штаба Ади Хюттера, а именно два гола с угловых. И снова забивают защитники – бисиклета Бенсебаини так вообще сходу может претендовать на лучший гол сезона. Ярким голам алжирца, к которым он приучил нас в последние годы, может позавидовать даже Филипп Мексес.

Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"

"Унион" – "Герта" 3:1

Голы: Сибачо 31, Беккер 50, Кнохе 54 – Лукебакио 85

Для "Униона" старт новой кампании стал плавным продолжением сезона прошлого. Сегодня команда Урса Фишера одержала четвёртую победу подряд в столичном дерби во всех турнирах – вопросов о том, чей же Берлин, больше нет. Плюс ко всему "железные" добыли седьмую победу в восьми последних встречах чемпионата – это самая длительная серия без поражений в Бундеслиге на данный момент.

"Унион" показал свой образцовый перфоманс: размашистая игра по всему фронту атаки, быстрые и качественные фланговые комбинации, позволяющие создавать удобные ситуации для коронных кроссов, и удушающий прессинг. "Герта" была бессильна.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Вердер" 2:2

Голы: Нмеча 11, Гилавоги 84 – Фюллькруг 21, Биттенкурт 23

"Вольфсбург" и "Вердер" выдали первую ничью в новом сезоне. Лукас Нмеча забив первым, но "музыканты" ответили сразу двумя мячами. После этого новички Бундеслиги закрылись, и "волкам" удалось восстановить паритет уже в концовке встречи. Удалось вполне заслуженно. "Вердер" был дерзок в быстрых выпадах, но постоянные потери на своей половине и очевидно слабая игра на стандартах их погубила – Гилавоги забил как раз с корнера.

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Майнц" 1:2

Голы: Штегер 39 – Онисиво 26, 77

Карим Онисиво принёс "Майнцу" первую победу в сезоне благодаря дублю на "Воновия Рурштадион". "Бохум" как всегда выглядел очень смело, заметно больше владел мячом, но контратаки гостей оказались намного острее. План Бо Свенссона себя полностью оправдал. "Майнц" в игре вторым номером – одна из лучших команд лиги. И со стороны "Бохума" было весьма наивно так упорно и нагло атаковать против такого соперника.