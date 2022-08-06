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Боруссия Д – Байер 1:0. Ройс ведёт Дортмунд за собой
Марко Ройс принёс Дортмунду минимальную победу
Фото: Faisal HQ
Бундеслига, 1-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д – "Байер" 1:0
Гол: Ройс 9
"Боруссия": Д: Кобель – Геррейру (Вольф, 84), Шлоттербек, Хуммельс, Менье – Дауд, Беллингем – Мален (Джан, 84), Ройс, Адейеми (Азар, 23) – Мукоко (Брандт, 69)
"Байер": Градецки – Инкапье (Баккер, 79), Тапсоба, Та, Фримпонг – Андрих (Арангис, 13), Паласиос (Амири, 78) – Диаби, Демирбай (Азмун, 66), Беллараби (Гложек, 46) – Шик
Предупреждения: Азар 43, Шлоттербек 72 – Та 26, Паласиос 37, Инкапье 56, Баккер 90+5
Удаление: Градецки 90+2
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