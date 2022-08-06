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Боруссия Д – Байер 1:0. Ройс ведёт Дортмунд за собой

Германия
(1 голосов)

Марко Ройс принёс Дортмунду минимальную победу

Боруссия Д – Байер 1:0. Ройс ведёт Дортмунд за собой

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Бундеслига, 1-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Байер" 1:0

Гол: Ройс 9

"Боруссия": Д: Кобель – Геррейру (Вольф, 84), Шлоттербек, Хуммельс, Менье – Дауд, Беллингем – Мален (Джан, 84), Ройс, Адейеми (Азар, 23) – Мукоко (Брандт, 69)

"Байер": Градецки – Инкапье (Баккер, 79), Тапсоба, Та, Фримпонг – Андрих (Арангис, 13), Паласиос (Амири, 78) – Диаби, Демирбай (Азмун, 66), Беллараби (Гложек, 46) – Шик

Предупреждения: Азар 43, Шлоттербек 72 – Та 26, Паласиос 37, Инкапье 56, Баккер 90+5

Удаление: Градецки 90+2

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Байер (Леверкузен)
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