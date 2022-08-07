Бундеслига, 1-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Штутгарт

"Штутгарту" с трудом удалось сохранить прописку в Бундеслиге в прошлом сезоне – Ватару Эндо в последнем туре буквально вырвал место в элите для "шваб" своим победным голом. На самом деле "швабы" не играли настолько плохо, чтобы заслужить вылет, но большое количество травм здорово затруднило жизнь клубу. Возвращение Саши Калайджича на финише и его 6 голов сыграли решающую роль в выживании.

5 раз 2-метровому австрийцу ассистирвал Борна Соса, но хорватский вингбек пропустил всю предсезонку из-за травмы – новичку Вагноману придётся подменять одного из ключевых игроков. Также матч с "РБ Лейпциг" пропустят Кулибали и Каразор. Всего в первой команде 7 игроков в лазарете – прошлогодний кошмар преследует "Штутгарт" и в новом сезоне.

РБ Лейпциг

Приход Доменико Тедеско перевернул сезон для "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне. Сокурсник Нагельсманна вернул на "Ред Булл Арену" яркий атакующий футбол, помог Андре Силве начать показывать свою лучшую игру, а главное новыми красками раскрыл Кристофера Нкунку. 20+13 по системе гол+пас позволили французу стать лучшим игроком Бундеслиги по итогам кампании. Новый сезон Нкунку начал в том же духе, забив в Суперкубке.

Анхелиньо достал всех в клубе своим отношением к делу, поэтому слева теперь играет дерзкий новичок Давид Раум, выписанный из "Хоффенхайма", а экс-конкурент Зинченко по "Ман Сити" последует в обратном направлении. Дани Ольмо ярко вышел с лавки в матче с "Баварией" (3:5), и если кондиции позволят, стоит ждать их супертрио с Нкунку и Силвой в старте.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

В прошлом сезоне "Штутгарт" проиграл лишь одну из 6 встреч, в которых забивал Калайджич

Соса ассистировал на 9 из 22 голов Калайджича в Бундеслиге

Матараццо и Тедеско – бывшие сокурсники, закончившие тренерские курсы в 2016-м году вместе с Нагельсманном

В этом году Нкунку забивал в 11 из 17 матчей Бундеслиги

С момента назначения Тедеско только "Бавария" набрала больше очков, чем РБ (40 очков в 20 турах)

Личные встречи

"РБ Лейпциг" никогда не проигрывал "Штутгарту" в лиге (7 побед, 1 ничья). При этом "швабы" удосужились забить в этих встречах всего один мяч. Последняя встреча команд на "Ред Булл Арене" закончилась разгромом – 4:0

Ориентировочные составы

"Штутгарт": Мюллер – Мавропанос, Антон, Ито – Вагноман, Эндо, Ахамада, Силас – Фюрих, Калайджич, Томаш

"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Хальстенберг, Хенрикс, Лаймер, Кампль, Раум – Ольмо – Нкунку, Силва

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Личные встречи говорят о том, что "Штутгарт" не является проблемой для "РБ Лейпциг". Поэтому в итоговой победе "быков" сложно усомниться. Как и в том, что коэффициент на гол Нкунку во встрече составляет 2.8 – это слишком много. Кристофер вернулся из предсезонки в такой форме, что должен заявить о себе уже со старта.