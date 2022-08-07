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Штутгарт – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 07.08.2022
Оправились ли "быки" после Суперкубка?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 1-й тур
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" 16:30
Трансляция – Setanta Sports
Штутгарт
"Штутгарту" с трудом удалось сохранить прописку в Бундеслиге в прошлом сезоне – Ватару Эндо в последнем туре буквально вырвал место в элите для "шваб" своим победным голом. На самом деле "швабы" не играли настолько плохо, чтобы заслужить вылет, но большое количество травм здорово затруднило жизнь клубу. Возвращение Саши Калайджича на финише и его 6 голов сыграли решающую роль в выживании.
5 раз 2-метровому австрийцу ассистирвал Борна Соса, но хорватский вингбек пропустил всю предсезонку из-за травмы – новичку Вагноману придётся подменять одного из ключевых игроков. Также матч с "РБ Лейпциг" пропустят Кулибали и Каразор. Всего в первой команде 7 игроков в лазарете – прошлогодний кошмар преследует "Штутгарт" и в новом сезоне.
РБ Лейпциг
Приход Доменико Тедеско перевернул сезон для "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне. Сокурсник Нагельсманна вернул на "Ред Булл Арену" яркий атакующий футбол, помог Андре Силве начать показывать свою лучшую игру, а главное новыми красками раскрыл Кристофера Нкунку. 20+13 по системе гол+пас позволили французу стать лучшим игроком Бундеслиги по итогам кампании. Новый сезон Нкунку начал в том же духе, забив в Суперкубке.
Анхелиньо достал всех в клубе своим отношением к делу, поэтому слева теперь играет дерзкий новичок Давид Раум, выписанный из "Хоффенхайма", а экс-конкурент Зинченко по "Ман Сити" последует в обратном направлении. Дани Ольмо ярко вышел с лавки в матче с "Баварией" (3:5), и если кондиции позволят, стоит ждать их супертрио с Нкунку и Силвой в старте.
Статистика и факты
- В прошлом сезоне "Штутгарт" проиграл лишь одну из 6 встреч, в которых забивал Калайджич
- Соса ассистировал на 9 из 22 голов Калайджича в Бундеслиге
- Матараццо и Тедеско – бывшие сокурсники, закончившие тренерские курсы в 2016-м году вместе с Нагельсманном
- В этом году Нкунку забивал в 11 из 17 матчей Бундеслиги
- С момента назначения Тедеско только "Бавария" набрала больше очков, чем РБ (40 очков в 20 турах)
Личные встречи
"РБ Лейпциг" никогда не проигрывал "Штутгарту" в лиге (7 побед, 1 ничья). При этом "швабы" удосужились забить в этих встречах всего один мяч. Последняя встреча команд на "Ред Булл Арене" закончилась разгромом – 4:0
Ориентировочные составы
"Штутгарт": Мюллер – Мавропанос, Антон, Ито – Вагноман, Эндо, Ахамада, Силас – Фюрих, Калайджич, Томаш
"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Хальстенберг, Хенрикс, Лаймер, Кампль, Раум – Ольмо – Нкунку, Силва
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Штутгарт – РБ Лейпциг от UA-Футбол
Личные встречи говорят о том, что "Штутгарт" не является проблемой для "РБ Лейпциг". Поэтому в итоговой победе "быков" сложно усомниться. Как и в том, что коэффициент на гол Нкунку во встрече составляет 2.8 – это слишком много. Кристофер вернулся из предсезонки в такой форме, что должен заявить о себе уже со старта.
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