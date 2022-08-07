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"Этого не знала даже моя жена": топовый инсайдер шокировал защитника Шальке

Германия
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В этой истории весь Фабрицио Романо

"Этого не знала даже моя жена": топовый инсайдер шокировал защитника Шальке

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kenta Harada

Новина українською

Топовый футбольный инсайдер Фабрицио Романо попросту шокировал японского защитника Майю Йосиду своей информированностью о его карьере.

"Шальке" подпишет Йосиду по свободному трансферу. Мне говорили, что он улетит в Германию на медосмотр завтра. Японская эра "Шальке" продолжается - ранее Йосида отклонил много предложения, в том числе от "Трабзонспора", - написал Романо в Twitter.

Японец не выдержал и пришел отреспектовать журналисту в реплаи:

"Этот парень невероятен. Даже моя жена не знала про "Трабзонспор!"

И что в итоге? Через неполный день после переписки "Шальке" действительно подписал Йосиду на год с опцией продления.

История могла бы пройти незамеченной, но на днях завирусилась в соцсетях и в итоге пост японца имеет уже 178 тысяч лайков. Еще никогда в жизни он не был так популярен - и все благодаря всезнающему Романо.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Майя Йосида Фабрицио Романо
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