"Этого не знала даже моя жена": топовый инсайдер шокировал защитника Шальке

Топовый футбольный инсайдер Фабрицио Романо попросту шокировал японского защитника Майю Йосиду своей информированностью о его карьере.

Японец не выдержал и пришел отреспектовать журналисту в реплаи:

И что в итоге? Через неполный день после переписки "Шальке" действительно подписал Йосиду на год с опцией продления.

This guy is incredible… even my wife didn’t know about Trabzonspor???????????? 奥さんにも言ってない事、知られてた。笑 @FabrizioRomano https://t.co/RqAvenNnfA