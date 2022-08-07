"Этого не знала даже моя жена": топовый инсайдер шокировал защитника Шальке

Топовый футбольный инсайдер Фабрицио Романо попросту шокировал японского защитника Майю Йосиду своей информированностью о его карьере.

"Шальке" подпишет Йосиду по свободному трансферу. Мне говорили, что он улетит в Германию на медосмотр завтра. Японская эра "Шальке" продолжается - ранее Йосида отклонил много предложения, в том числе от "Трабзонспора", - написал Романо в Twitter.

Японец не выдержал и пришел отреспектовать журналисту в реплаи:

"Этот парень невероятен. Даже моя жена не знала про "Трабзонспор!"

И что в итоге? Через неполный день после переписки "Шальке" действительно подписал Йосиду на год с опцией продления.

This guy is incredible… even my wife didn’t know about Trabzonspor???????????? 奥さんにも言ってない事、知られてた。笑 @FabrizioRomano https://t.co/RqAvenNnfA — MAYA YOSHIDA (@MayaYoshida3) July 5, 2022

История могла бы пройти незамеченной, но на днях завирусилась в соцсетях и в итоге пост японца имеет уже 178 тысяч лайков. Еще никогда в жизни он не был так популярен - и все благодаря всезнающему Романо.