Бундеслига. Штутгарт отобрал очки у РБ Лейпциг

Бундеслига, 1-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг 1:1

Голы: Ахамада 31 – Нкунку 8

"Штутгарт": Мюллер – Мавропанос, Антон, Ито – Вагноман, Фюрих (Мийо, 77), Эндо, Ахамада (Каразор, 90), Мвумпа (Переа, 90) – Калайджич (Чурлинов, 64), Томаш (Мола, 76)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерман, Орбан, Хальстенберг (Гвардиол, 85) – Новоа (Симакан, 81), Хенрикс, Кампль (Собослаи, 59) , Раум – Ольмо (Форсберг, 85) – Нкунку, Силва (Серлот, 85)

Предупреждения: Мвумпа 63, Серлот 86

Очередного блестящего перфоманса Кристофера Нкунку в составе "РБ Лейпциг" оказалось недостаточно, чтобы одолеть "Штутгарт" в первом туре. Лучший игрок прошлого сезона Бундеслиги открыл счёт уже на 8-й минуте, откликнувшись на своевременную передачу Дани Ольмо. Но одних усилий Нкунку, для которого этот мяч стал 14- в чемпионате в 2022-м году (лучший показатель в лиге), для первой победы "быкам" не хватило.

"РБ Лейпциг" был очень силён в дебюте, но ближе к середине тайма "Штутгарту" удалось сбавить темп и перехватить инициативу в свои руки. В результате в одной из затяжных атак хозяев Ахамада обыгрался в стеночку с Сашей Калайджичем, и сравнял счёт ударом издали.

После перерыва снова были качели и по мере того, как экс-сокурсники Пеллегрино Матараццо и Доменико Тедеско по очереди нейтрализовывали всё новые и новые идеи друг друга, командам так и не удалось забить ещё хоть раз. "Швабы" ярко начали вторую половину – новичок Джоши Вагноман мог забить после шикарной диагонали Ито, подловившего высокую линию "быков". В концовке гости прижали, но Флориан Мюллер дважды отражал опасность – сначала после выхода Нкунку, затем после удара Орбана с ближней дистанции.

1:1. "Штутгарт" во второй раз в истории отбирает очки у "РБ Лейпцига" (6 поражений и две ничьи), а также забивает всего второй гол в ворота Гулачи за последние годы. Сегодня РБ вышел без Симакана и Гвардиола, и это сказалось. Не лучший дебют выдал и Раум.