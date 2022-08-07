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Игрок сборной Германии обвиняется в 7 случаях домашнего насилия. Ему грозит до 10 лет за решеткой
Совершенно неприемлемое поведение Нико Шульца
Фото: Bundesliga
Игрок национальной сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Нико Шульц был недавно обвинен в домашнем насилии его экс-девушкой. Как сообщает издание BILD, было начато уголовное производство по семи таким случаям, которые происходили с 2020 года.
По информации издания, Шульц совершил некоторые из преступлений в то время, когда его девушка была беременна их общим ребенком. Как отмечается, игрок в том числе ударил свою беременную партнершу в живот за несколько недель до родов.
"Боруссия" уже заявила о том, что проведет беседу с игроком и сейчас ищет легальные меры, которые могут быть использованы в этом случае. Также "Дортмунд" решительно осудил все формы насилия.
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