Игрок сборной Германии обвиняется в 7 случаях домашнего насилия. Ему грозит до 10 лет за решеткой

Игрок национальной сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Нико Шульц был недавно обвинен в домашнем насилии его экс-девушкой. Как сообщает издание BILD, было начато уголовное производство по семи таким случаям, которые происходили с 2020 года.

По информации издания, Шульц совершил некоторые из преступлений в то время, когда его девушка была беременна их общим ребенком. Как отмечается, игрок в том числе ударил свою беременную партнершу в живот за несколько недель до родов.

"Боруссия" уже заявила о том, что проведет беседу с игроком и сейчас ищет легальные меры, которые могут быть использованы в этом случае. Также "Дортмунд" решительно осудил все формы насилия.