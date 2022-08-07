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Бундеслига. Кёльн испортил праздник Шальке или трагикомедия имени Шволова

Германия
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Голкипер Гельзенкирхена поймал синдром Кариуса

Бундеслига. Кёльн испортил праздник Шальке или трагикомедия имени Шволова

Фото: Getty Images/Lars Baron

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Бундеслига, 1-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Шальке" 3:1

Голы: Килиан 49, Кайнц 62, Шволов 80 (АГ) – Бюльтер 76

"Кёльн": Швабе – Хектор, Шабо (Педерсен, 76), Килиан, Шмитц – Скири – Кайнц (Майна, 76), Любичич (Олесен, 85), Шиндлер (Адамян, 62) – Тильман, Диц (Лемперле, 86)

"Шальке": Шволов – Ауэян, Каминьский, Йосида, Бруннер – Крал (Чахланоглу, 89) – Мор (Флик, 77), Саласар (Бюльтер, 58), Краус (Латца, 77), Дреклсер – Полтер (Теродде, 88)

Предупреждение: Бруннер 51

Удаление: Дрекслер 35

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Кёльн
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