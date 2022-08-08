"Бавария" переводит свой стадион "Альянц Арена" в режим экономии, сообщает авторитетное издание Bild. Такое решение принято на фоне угроз президента россии владимира путина оставить Европу без газа в ближайшую зиму.

На домашней арене мюнхенцев теперь красное наружное освещение будет включаться каждый вечер только на 3 часа - вместо 6, как раньше. Газовый обогрев газона заменен на воздушно-тепловые насосы, электроэнергия обеспечивается солнечными панелями, установленными на арене.

Вентиляция и кондиционирование воздуха на всей территории стадиона будут снижены. Теперь летом будет не так прохладно, зимой - не так тепло. Во всех туалетах будет использоваться только холодная вода.