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Официально: Боруссия Д подписала замену Аллеру – Модеста
Начинать сезон без чистого центрфорварда нельзя
Фото: bvb.de
"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании нападающего "Кёльна" Антони Модесте. Стороны подписали годичный контракт.
✍️ #Modeste unterschreibt bis 2023— Borussia Dortmund (@BVB) August 8, 2022
Der #BVB hat auf den längerfristigen Ausfall des erkrankten Sébastien #Haller reagiert und in Anthony #Modeste einen Mittelstürmer verpflichtet. Der 34 Jahre alte Franzose absolvierte heute den Medizincheck.
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По информации Transfermarkt сделка по 34-летнему немцу стоила "Боруссии" Дортмунд 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 23 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро.
Напомним, что "Боруссия" нуждалась в подмене Аллера, в связи с его операцией по удалению злокачественной опухоли. Ожидается, что форвард пропустит несколько месяцев после начала сезона в Германии.
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