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Официально: Боруссия Д подписала замену Аллеру – Модеста

Германия
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Начинать сезон без чистого центрфорварда нельзя

Официально: Боруссия Д подписала замену Аллеру – Модеста

Фото: bvb.de

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании нападающего "Кёльна" Антони Модесте. Стороны подписали годичный контракт.

По информации Transfermarkt сделка по 34-летнему немцу стоила "Боруссии" Дортмунд 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 23 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро.

Напомним, что "Боруссия" нуждалась в подмене Аллера, в связи с его операцией по удалению злокачественной опухоли. Ожидается, что форвард пропустит несколько месяцев после начала сезона в Германии.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Антони Модест Себастьен Аллер Кёльн
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