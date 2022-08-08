Официально: Боруссия Д подписала замену Аллеру – Модеста

"Боруссия" Дортмунд объявила о подписании нападающего "Кёльна" Антони Модесте. Стороны подписали годичный контракт.

✍️ #Modeste unterschreibt bis 2023



Der #BVB hat auf den längerfristigen Ausfall des erkrankten Sébastien #Haller reagiert und in Anthony #Modeste einen Mittelstürmer verpflichtet. Der 34 Jahre alte Franzose absolvierte heute den Medizincheck.



???? https://t.co/rm6xcI6Oxj pic.twitter.com/UCoUqIqmnf — Borussia Dortmund (@BVB) August 8, 2022

По информации Transfermarkt сделка по 34-летнему немцу стоила "Боруссии" Дортмунд 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел 35 матчей, забил 23 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3 миллиона евро.

Напомним, что "Боруссия" нуждалась в подмене Аллера, в связи с его операцией по удалению злокачественной опухоли. Ожидается, что форвард пропустит несколько месяцев после начала сезона в Германии.